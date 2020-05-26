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Cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 18:30 | Son Güncelleme

Düzce'de, aşırı alkollü olduğu öne sürülen V.K.B. (35), cinsel organını kestikten sonra pişman olunca 112 Acil servisi aradı. Hastaneye kaldırılan V.K.B.’nin cinsel organı dikildi.

Cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı

Olay, dün gece saatlerinde Düzce Çay Mahallesi’nde meydan geldi. Evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen V.K.B., 112 Acil Çağrı merkezini aradı. Olay yerine giden sağlık ekibi, V.K.B.’nin cinsel organının kesik olduğunu gördü. V.K.B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

V.K.B. hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini, pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi. V.K.B. daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tedavi ile V.K.B.’nin cinsel organı yerine dikildi.

(AA)

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