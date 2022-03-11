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Cinsel organınızdan kötü kokular geliyorsa hemen harekete geçmelisiniz

11.03.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunuz tuhaf ve harika sürprizlerle doludur. Bazıları ne yazık ki kokulu olabilir. Duş saatinden hemen önce geçici bir koku alıyor olsanız da pantolonunuzdan koklayabileceğiniz kadar güçlü bir kokunun endişe verici nedenleri olabilir.

Cinsel organınızdan kötü kokular geliyorsa hemen harekete geçmelisiniz

Kadınların cinsel organları karmaşık bir yapıya sahip olsa da kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Hastalıklarla karşılaşmamak için hijyene ekstra önem vermek gerekiyor. Vajina, doku sağlığını korumak için pH oranını dengede tutmaya çalışır. Enfeksiyonlar veya başka değişiklikler meydana gelirse, bozulan pH dengesi olağandışı kokulara neden olabilir. Cinsel organdan gelen kötü kokuların bazı nedenleri var. Bu kokular bazı hastalıkların habercisi olabilir.

BAKTERİYEL VAJİNOSİZ

Bakteriyel vajinoz , genellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkileyen ve aşırı bakteri üremesi nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Olağan dışı akıntı, çok sert ve kötü koku, kasıkta kaşıntı ve yanma hissi en güçlü belirtileridir.

TRİKOMONİYAZ

Trikomoniyaz (Trichomonas Vaginiti (Trichomoniasis)), genellikle cinsel ilişki veya hijyeni tam sağlanmamış olan ortamlardan bulaşan bir parazit çeşididir. Vajinanın etrafında, parazitlerin ortaya çıkardığı bu enfeksiyona yakalanan kişilerin başlıca şikayetlerinden biri, cinsel ilişki sonrasında oluşan ağrılardır. Kontrolsüz cinsel ilişki ile de diğer kişilere kolaylıkla bulaşabilen bu mikroorganizmalar; hamam, tuvalet ve banyolardan da bulaşabilmektedir. Halka açık bu alanlarda hijyen konusuna özen gösterilmelidir.

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REKTOVAJİNAL FİSTÜL

Rektovajinal fistüller rektum ön duvarı ile vajinanın arka duvarı arasında anormal epitelyal bağlantı sonucunda meydana gelen hastalara fiziksel ve psikososyal açıdan önemli dere- cede rahatsızlık veren bir durumdur. En sık jinekolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır.

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

Menopoza bağlı hormonal değişiklikler vajinadaki pH dengesini etkileyebilecek vajinal dokuların incelmesine neden olabilir. Bu alışılmadık, asidik bir kokuya neden olabilir.

RAHİM AĞZI KANSERİ VE VAJİNA KANSERİ

Rahim ağzı veya vajina kanseri genellikle sonraki aşamalara kadar semptomlara neden olmaz. Ancak, şu belirtilere dikkat edebilirsiniz:

  • Olağandışı kanama
  • Seks sırasında ağrı
  • Kötü kokan olağandışı vajinal akıntı

VAJİNADA KÖTÜ KOKUYA SEBEP OLABİLECEK DİĞER NEDENLER

KÖTÜ HİJYEN

Düzenli banyo yapmaktan kaçınmak, giysilerinizde güçlü kokulara yol açan kir, ter ve ölü deri hücrelerinin birikmesine neden olabilir.

TERLEMEK

Kasık bölgesinde terleme, kötü kokuya neden olabilecek mantar ve bakterileri çekebilir. Egzersiz veya atletik aktiviteden sonra duş almak, terlemeyle ilgili kokuların kötü kokan etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

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YEMEKLER

Bazı yiyecekleri yemek, vücudunuzun kokusunu geçici olarak etkileyebilir. Buna terinizin veya idrarınızın kokusu da dahildir.

İLAÇ KULLANIMI

Bazı ilaçlar vücudun terleme olasılığını artırabilir, bu da kasık bölgesindeki kokuları artırabilir.

SEKS

Cinsel aktiviteden sonra kasıklarınızın biraz alışılmadık kokması olağandışı bir durum değildir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu aşırı miktarda bakteri idrar yolunu işgal ettiğinde ortaya çıkar.

İDRAR

Bazen idrar sızıntısı iç çamaşırınızda veya cildinizde idrar birikmesine neden olabilir.

MANTAR ENFEKSİYONU

Enfeksiyonlar vajina ve kasık bölgesini etkileyebilir. Kasık bölgesinde kötü kokunun yanı sıra olağandışı akıntı, kaşıntı, kızarıklık ve cilt tahrişine neden olabilirler.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar kasıkta olağandışı akıntıya veya kokuya neden olabilir. Bu koşullar her zaman semptomlara neden olmaz, bu nedenle düzenli olarak test yaptırmak önemlidir.


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