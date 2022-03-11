Cinsel organınızdan kötü kokular geliyorsa hemen harekete geçmelisiniz

Kadınların cinsel organları karmaşık bir yapıya sahip olsa da kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Hastalıklarla karşılaşmamak için hijyene ekstra önem vermek gerekiyor. Vajina, doku sağlığını korumak için pH oranını dengede tutmaya çalışır. Enfeksiyonlar veya başka değişiklikler meydana gelirse, bozulan pH dengesi olağandışı kokulara neden olabilir. Cinsel organdan gelen kötü kokuların bazı nedenleri var. Bu kokular bazı hastalıkların habercisi olabilir.
Bakteriyel vajinoz , genellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkileyen ve aşırı bakteri üremesi nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Olağan dışı akıntı, çok sert ve kötü koku, kasıkta kaşıntı ve yanma hissi en güçlü belirtileridir.
Trikomoniyaz (Trichomonas Vaginiti (Trichomoniasis)), genellikle cinsel ilişki veya hijyeni tam sağlanmamış olan ortamlardan bulaşan bir parazit çeşididir. Vajinanın etrafında, parazitlerin ortaya çıkardığı bu enfeksiyona yakalanan kişilerin başlıca şikayetlerinden biri, cinsel ilişki sonrasında oluşan ağrılardır. Kontrolsüz cinsel ilişki ile de diğer kişilere kolaylıkla bulaşabilen bu mikroorganizmalar; hamam, tuvalet ve banyolardan da bulaşabilmektedir. Halka açık bu alanlarda hijyen konusuna özen gösterilmelidir.
Rektovajinal fistüller rektum ön duvarı ile vajinanın arka duvarı arasında anormal epitelyal bağlantı sonucunda meydana gelen hastalara fiziksel ve psikososyal açıdan önemli dere- cede rahatsızlık veren bir durumdur. En sık jinekolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır.
Menopoza bağlı hormonal değişiklikler vajinadaki pH dengesini etkileyebilecek vajinal dokuların incelmesine neden olabilir. Bu alışılmadık, asidik bir kokuya neden olabilir.
Rahim ağzı veya vajina kanseri genellikle sonraki aşamalara kadar semptomlara neden olmaz. Ancak, şu belirtilere dikkat edebilirsiniz:
Düzenli banyo yapmaktan kaçınmak, giysilerinizde güçlü kokulara yol açan kir, ter ve ölü deri hücrelerinin birikmesine neden olabilir.
Kasık bölgesinde terleme, kötü kokuya neden olabilecek mantar ve bakterileri çekebilir. Egzersiz veya atletik aktiviteden sonra duş almak, terlemeyle ilgili kokuların kötü kokan etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Bazı yiyecekleri yemek, vücudunuzun kokusunu geçici olarak etkileyebilir. Buna terinizin veya idrarınızın kokusu da dahildir.
Bazı ilaçlar vücudun terleme olasılığını artırabilir, bu da kasık bölgesindeki kokuları artırabilir.
Cinsel aktiviteden sonra kasıklarınızın biraz alışılmadık kokması olağandışı bir durum değildir.
İdrar yolu enfeksiyonu aşırı miktarda bakteri idrar yolunu işgal ettiğinde ortaya çıkar.
Bazen idrar sızıntısı iç çamaşırınızda veya cildinizde idrar birikmesine neden olabilir.
Enfeksiyonlar vajina ve kasık bölgesini etkileyebilir. Kasık bölgesinde kötü kokunun yanı sıra olağandışı akıntı, kaşıntı, kızarıklık ve cilt tahrişine neden olabilirler.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar kasıkta olağandışı akıntıya veya kokuya neden olabilir. Bu koşullar her zaman semptomlara neden olmaz, bu nedenle düzenli olarak test yaptırmak önemlidir.
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