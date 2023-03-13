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Cinsel performansı zirveye çıkarıyorlar! Afrodizyak etkisi inanılmaz besinler

13.03.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel performansı artıran yiyecekler hem erkeklerin hem de kadınların ilgi odağı. Bazı yiyeceklerde bulunan vitamin ve mineraller vücudun enerji ve stres düzeylerine etki ediyor. Bununla beraber cinsel istek de etkilenmektedir.

Cinsel performansı zirveye çıkarıyorlar! Afrodizyak etkisi inanılmaz besinler

Afrodizyak etkisi yaratan yiyecekler, daha sağlıklı ve kaliteli bir cinsel hayat sürdürmede oldukça etkilidir. Afrodizyak etkili besinleri tüketmenin yanı sıra düzenli beslenmek, spor yapmak, stressiz bir yaşam sürdürmek ve özgüvenli olmak da cinsel performansı etkiliyor. İşte afrodizyak etkisine inanamayacağınız besinler...

AFRODİZYAK ETKİSİNE ŞAŞIRACAĞINIZ BESİNLER

1) KAHVE

Yapılan bir araştırmaya göre günde 2 bardak kahve tüketmek cinsel performansı artırıyor. Öte yandan kalbinizin de daha hızlı atmasını sağlıyor.

kahve

2) İSTİRİDYE

Bilindiği üzere deniz ürünleri en önemli afrodizyak yiyecekler arasında yer alıyor. İstiridye, zengin çinko ve bakır içeriğiyle hem sperm hem de testosteron üretiminin artmasını sağlayarak cinsel isteği artırıyor. İçeriğindeki B6 ve E vitamini ile hem erkek hem de kadınlarda seks hormonlarının daha fazla salgılanmasını sağlıyor.

istiridye

3) ÇİKOLATA

Mutluluk hormonu salgılayıcı özelliğiyle de bilinen çikolata, içerdiği feniletilamin ve serotonin "iyi hissettirici" bir etkiye sahiptir. Cinsel isteği de artıran çikolata libidoyu fazlasıyla yükseltiyor.

çikolata

4) MUZ

Afrodizyak etkili besinler denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de muzdur. İçerdiği magnezyum, potasyum ve B vitamini libidoyu artırmak için önem arz ederken yüksek potasyum sayesinde orgazm için en faydalı besindir.

muz

5) FINDIK

İçeriğindeki doymamış yağ asitleri ve E vitamini nedeni ile afrodizyak olarak kullanılan yiyeceklerden biri de fındıktır.

fındık

6) ZENCEFİL

Zencefil, kan dolaşımını güçlendirip düzene sokması özelliğiyle cinsel hayatı etkileyen bitkilerin başında gelir. Ayrıca erkeklerin ereksiyon olmasında yardımcı olur.

zencefill

7) BAL

Bolca B vitamini içeren bal, afrodizyak gücüyle bilinmektedir. Cinsel gücü arttırır ve doğurganlığı da etkiler.

bal


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cinsel ilişki Cinsel isteksizlik cinsel performans

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