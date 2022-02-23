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Cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarla ilgili yapılan araştırmadan korkunç sonuçlar ortaya çıktı

23.02.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarla ilgili bilim insanlarının yaptığı çalışmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 7 yıl süren ve on binlerce kadının katıldığı çalışmada; bilim insanları, cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarda yüksek tansiyon gelişebileceğini tespit etti.

Cinsel saldırı ve taciz mağduru kadınlarla ilgili yapılan araştırmadan korkunç sonuçlar ortaya çıktı

The Hill gazetesinin haberine göre, bilim insanları, cinsel saldırı ve tacizin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini araştırdı.

Bilim insanları, bu kapsamda, 7 yıl boyunca 33 bin kadının katıldığı bir araştırmada kadınlarda görülen büyük hastalıkların sebeplerini inceledi.

KALP RAHATSIZLIKLARINA YOL AÇIYOR

Araştırmada, bilim insanları, cinsel saldırı ve tacize uğrayan kadınların yüzde 21'inde hipertansiyon geliştiğini ortaya koydu.

ABD'deki kadınların yaklaşık yüzde 43'ünde uzun süreli kalp rahatsızlıklarına yol açabilen hipertansiyon görüldüğü biliniyor.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Sağlık Derneği Dergisi'nde yayımlandı.


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Anahtar Kelimeler:
taciz
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