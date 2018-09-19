Cinsel tacizle suçlanan Fransız rahip intihar etti

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeybatısındaki Rouen kentinde cinsel tacizle suçlanan rahip intihar etti.
Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, Rouen'da cinsel tacizle suçlanan 38 yaşındaki Jean-Baptiste Sebe isimli rahip, kilisede intihar etti.
Haberde, bir kadının, kızının söz konusu rahip tarafından cinsel tacize uğradığı yönünde kilisenin başpiskoposuna şikayette bulunduğu belirtildi.
Rouen Savcısı Etienne Thieffry, basına yaptığı açıklamada, rahibin intiharından sonra cinsel taciz olayının ortaya çıktığını belirtti.
Fransa'da Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin'in, taciz ve cinsel saldırıları gizlediği iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Barbarin ve 6 kişinin daha yargılandığı davanın duruşması Ocak 2019'da görülecek. Ülkede tacizci papazların adalete teslimi ve görevine son verilmesi yerine Afrika ülkelerinde görevlendirildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.
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