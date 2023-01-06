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Cinsel zevk için canından oluyordu! Mesanesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

06.01.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan ufak deneylerin sonuçları oldukça büyük problemlere yol açabiliyor. Yabancı maddelerle yapılan deneylerin sonucundan iç organlar zarar görebiliyor. Çin'de yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk üretrasına soktuğu termometrenin fazla ileri gitmesi sonucunda saatlerce dayanılmaz acılar yaşadı.

Cinsel zevk için canından oluyordu! Mesanesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Çin'de yaşayan adı açıklanmayan 12 yaşındaki çocuk, termometreyle tuhaf bir cinsel deney yaptı. Tıbbi cihazı mastürbasyon yaparken penisine soktuktan sonra çıkaramadı ve fazla ileri gitmesine neden oldu. Sıkışan termometre dokuz saat boyunca içinde kaldı. Şiddetli ağrı çektikten sonra hastaneye kaldırılan çocuk hemen müdahale altına alındı.

TERMOMETRE AMELİYATLA ÇIKARTILDI

X-ışınları, termometrenin idrar yoluna sokulduğunu ve çocuğun mesanesine girdiğini ortaya çıkardı. Sağlık görevlileri, onu geldiği gibi çekmenin çocuğun organlarına zarar vereceğinden endişelendiler, bu yüzden anahtar deliği ameliyatıyla gencin mesanesinden çıkardılar.

SONDAJ ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLARA SEBEP OLABİLİYOR

Çocuk, doktorlara sondaj olarak bilinen riskli bir uygulama olan cinsel zevk için termometreyi soktuğunu itiraf etti. Sondaj, çocuğun durumunda olduğu gibi nesnenin sıkışması veya kaybolması, iç dokulara zarar vermesi veya yaralanması ve mesaneyi delmesi gibi birçok risk taşır. Bu yaralanmalardan bazıları, sağlık görevlileri maddeyi çıkarırken veya mesanenin kendisine büyük bir cerrahi müdahaleyi içerirken meydana gelebilir, bu nedenle cerrahlar bu durumda dikkatli olmalıdır.

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AMELİYATIN ARDINDAN SORUN YAŞAYIP YAŞAMADIĞI ÖĞRENİLEMEDİ

Vakayı detaylandıran ürologlar, geldiği şekilde geri çekmek yerine mesaneden geçmeyi seçtiler. Normalde idrarı depolayan mesaneye giden dokuda küçük bir cerrahi delik açtılar ve ardından termometreyi anahtar deliğinden çekip çıkarmak için doğru açı ve konuma getirmek üzere küçük aletler yerleştirdiler. Ameliyat başarılı geçti, ancak sağlık görevlileri, çocuğun yaşadığı talihsiz olay nedeniyle uzun vadeli herhangi bir komplikasyon yaşayıp yaşamadığını ayrıntılı olarak açıklamadı.

MERAK VE CİNSEL EĞİTİM EKSİKLİĞİ NEDENİYLE YAPTI

Vaka raporunun baş yazarı Dr Changxing Ke, çocuğun "merak duyguları" ve "cinsel eğitim eksikliği" nedeniyle mastürbasyon yapmak için termometreyi penisine soktuğunu söyledi. Vaka raporunda olayın tarihi açıklanmadı. Yabancı maddelerle cinsel deneyim yaşayanların sayısı giderek artıyor. USB kabloları, teller ve fındık ve fasulye, sondaj için kullanıldığı bildirilen öğelerden sadece birkaçıdır.

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UTANAN HASTALAR DAHA BÜYÜK PROBLEMLERLE KARŞILAŞABİLİR

Penisine bir cisim saplanan hastalar, utanç veya mahcubiyet duyguları nedeniyle doktora başvurmaktan veya tıbbi yardım almaktan çekinebilir, bu da daha fazla veya daha ciddi tıbbi sorunlara yol açabilecek bir gecikmedir.

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