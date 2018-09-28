Cinselliği tabulaştırmak o soruna yol açıyor! Birleşme anı geldiğinde...

VAJİNUSMUS TEDAVİSİ NASILDIR? Vajinismus; cinsel ilişkide kadınlardaki istemsiz kasılmalara bağlı olarak cinsel ilişkiye girememe veya cinsel birleşmenin oldukça zor ve ağrılı bir şekilde gerçekleşmesi şeklinde kendisini gösteren bir cinsel sorun. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tanımına göre de; ‘Kadının kendi arzusuna rağmen vajina içine parmak, fitil, tampon veya eşin penisi gibi yabancı bir maddeyi alamama’ olarak da geçmekte. Vajinismus sorunu ile karşı karşıya kalan kadınların pek çoğu ilişkide son derece rahat olmalarına rağmen, birleşme anı geldiğinde vücutlarını kontrol dışı kasarak eşlerine engel olmakta ve birleşmeye izin vermemekte. VAJİNİSMUSUN ÜLKEMİZDEKİ GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR? Vajinismus ülkemizde her 10 kadından birisinin sorunu olarak biliniyor. Hatta bizim kendi çalışmalarımıza göre; sorunlarını itiraf edemeyenleri ve cinsel ilişkide ağrı sorunu yaşayanları da katarsak bu oran daha da fazla. Maalesef, sorunu yaşayanların pek çoğu duydukları utançtan dolayı problemlerini yakın çevreleri ile dahi paylaşamıyorlar.

BU KADAR YAYGIN OLMASININ NEDENİ NEDİR? En büyük etkenlerin cinselliğin tabulaştırılması, konuşulmaması ve bu konuda aileler tarafından cinsel bilgilendirmenin gerekli yaşlarda yapılmaması olduğunu düşünüyorum. Cinsel kimlik genelde 3 ile 8 yaşları arasında şekilleniyor. Bu dönemde yeterli bilginin aile, okul veya çevre tarafından verilmemesi, dış çevreden yanlış ve abartılı bilgilerin edinilmesine neden oluyor; bu da ileriki yaşlardaki cinsel sorunların temelini atıyor. Özellikle ergenlik döneminde ilk gece ile ilgili yanlış mesajların alınması vajinismusun ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden. BU CİNSEL SORUN TÜM DÜNYADA BİZDEKİ GİBİ SIK MI GÖRÜLÜYOR? Hayır. Batılı ülkelerde binde 2‘lere kadar düşebiliyor. Cinselliğin aile ve okul tarafından erken yaşlardan itibaren verilmesi sorunun ortaya çıkışını önemli bir şekilde engellemekte. Batılı ülkelerde vajinismus sorunu özellikle küçük yaşlarda yaşanılan taciz, tecavüz ve ensest ilişkiler ile daha sık ilişkilendirilirken, bizde daha çok kültürel nedenler ve cinsel bilgi eksiklikleri ön planda yer alıyor.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİ NASILDIR? Vajinismus tedavisi öncesi jinekolojik bir değerlendirme şarttır. Bu değerlendirme sonucunda öncelikle kızlık zarında bir sorunun olup olmadığı ortaya konuyor ve sorunun derecesi saptanıyor. Bunun sonucunda vajinismus tedavisi ile ilgili kişi için en uygun yöntem seçiliyor. VAJİNİSMUS TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? Tüm dünyada en sık uygulanan vajinismus tedavi yöntemleri arasında bilişsel ve davranışsal cinsel terapi yöntemleri yer alıyor. Bilişsel terapi; cinsellik, kızlık zarı ve ilk gece ile ilgili doğru bilgilendirmeleri içeriyor. Davranışsal cinsel terapi yöntemleri arasında ise bazı egzersizler yer alıyor. Vajinismus egzersizleri olmadan kesin ve kalıcı çözüme ulaşmak imkansızdır. VAJİNİSMUS EGZERSİZLERİ NELER? Vajinismus egzersizleri arasında en sıklıkla ayna, masaj, genital bölgeye dokunma, nefes çalışmaları, kegel egzersizleri, parmak egzersizleri ve dilatör çalışmaları yer alıyor. Bu şekilde hem bilinçlenme hem de kaygıların azaltılması hedefleniyor.