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Cip ile halk otobüsü çarpıştı, yolcular ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

24.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, kavşakta karşılaştığı halk otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anları ise otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Cip ile halk otobüsü çarpıştı, yolcular ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Feci kaza, sabah saatlerinde Yemişlik TOKİ mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, şehir içi yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, 1'i kadın, 2 yolcu ile cip sürücüsü yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durağa koşarak gelen kadın yolcunun bindiği otobüsün orta kapısına, kavşakta cipin çarpması, kadının savrulması, sürücünün otobüsü durdurarak, yolcuların acilen inmesini istemesi, kadının ayağının kırıldığını ve hareket edemediğini söylediği anlar yer aldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ halk otobüsü kaza

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