HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çip kıtlığı tüm teknoloji devlerinin satışlarına yansıdı

Çip kıtlığı tüm teknoloji devlerinin satışlarına yansıdı

02.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Counterpoint Research, 2021’in ikinci yarısı için akıllı telefon sevkiyatı beklentilerini daha önceki 1,45 milyardan 1,41 milyar adede düşürdü.

Çip kıtlığı tüm teknoloji devlerinin satışlarına yansıdı

Yeni rakamlar, analiz firmasının en son Global Akıllı Telefon Üç Aylık Sevkiyat Tahminleri raporundan alınmıştır. Bunun nedeni, birden fazla akıllı telefon OEM’inin 2021’in ikinci çeyreğinde temel bileşenler için talep ettikleri hacimlerin yalnızca %80’ini alması ve hatta bazıları yalnızca %70’lik bir oran yakalaması diyebiliriz. Çip kıtlığı sadece küçük firmaları değil, tüm teknoloji devlerinin satışlarına yansıdığını söyleyelim.

Akıllı telefon endüstrisi, 2020’de piyasayı sert bir şekilde vuran COVID-19 durumundan toparlanmanın ardından bu yıl güçlü bir toparlanmaya hazırlanıyordu. Akıllı telefon satıcıları geçen yılın sonundan itibaren büyük parça siparişleri verdi ve gecikmiş değiştirme satın alımlarından kaynaklanan tüketici talebi arttı. ilk çeyrekte piyasayı hareketlendirdi. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, yarı iletken kıtlığı pek çok karşılanmayan beklentiye neden oldu.

Burada, yarı iletken kıtlığının 2020’nin 4. çeyreğinden bu yana piyasayı rahatsız ettiğini belirtmekte fayda var. Ancak gelişmiş planlama ve sipariş verme ile birlikte belirli bileşenlerin istiflenmesi, DDI’lar ve PMIC’ler gibi bileşenlerdeki eksikliklere rağmen geçici büyümeyi sağladı.

jyy-696x357

Dökümhaneler birkaç çeyrektir maksimum kapasitede çalışıyor ve bir zamanlar tamamen depolarda depolanan bileşenler, yeni bileşenlerin istendiği gibi gelmemesiyle artık dibe vuruyor.

Akıllı telefonlarda en önemli unsurlardan biri olan işlemcilerde ise yeni kurulan fabrika hatlarında verim oranlarının düşük olması nedeniyle eksiklikler meydana geldi. Bu tek başına Qualcomm ve Mediatek gibi AP satıcılarının bu dökümhanelere olan bağımlılıklarından dolayı zorluk yaşamasına neden oldu. Artık daha az işlemci tedarik ediyorlar ve bu da akıllı telefon şirketlerini etkiliyor.

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tom Kang, “Yarı iletken sıkıntısı ekosistemlerdeki tüm markaları etkiliyor gibi görünüyor. Samsung, Oppo, Xiaomi hepsi etkilendi ve tahminlerimizi düşürüyoruz. Ancak Apple, AP sıkıntısı durumundan en dayanıklı ve en az etkilenen gibi görünüyor”. En çok korkulan ise çip kıtlığı nedeniyle telefon fiyatlarının ciddi derecede artış yaşanması. Bu sorunun sadece telefon şirketlerini değil, bilgisayar ve otomobil sektörünü de ciddi şekilde etkilediğini söyleyelim.

YouTube COVID-19 aşı yanlış bilgilendirme yasağını genişletiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yoluKışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu
PARTNERSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanalSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanal
Samsung, 39 milyon Euro tutarında bir para cezasına çarptırıldıSamsung, 39 milyon Euro tutarında bir para cezasına çarptırıldı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis, hükümlüyü elinden kaçırdı! Vatandaş yakaladı

Polis, hükümlüyü elinden kaçırdı! Vatandaş yakaladı

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Süper Lig'de istifa kararı

Süper Lig'de istifa kararı

Programın bitme nedeni olarak onu gösterdi

Programın bitme nedeni olarak onu gösterdi

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.