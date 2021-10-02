Çip kıtlığı tüm teknoloji devlerinin satışlarına yansıdı

Yeni rakamlar, analiz firmasının en son Global Akıllı Telefon Üç Aylık Sevkiyat Tahminleri raporundan alınmıştır. Bunun nedeni, birden fazla akıllı telefon OEM’inin 2021’in ikinci çeyreğinde temel bileşenler için talep ettikleri hacimlerin yalnızca %80’ini alması ve hatta bazıları yalnızca %70’lik bir oran yakalaması diyebiliriz. Çip kıtlığı sadece küçük firmaları değil, tüm teknoloji devlerinin satışlarına yansıdığını söyleyelim.

Akıllı telefon endüstrisi, 2020’de piyasayı sert bir şekilde vuran COVID-19 durumundan toparlanmanın ardından bu yıl güçlü bir toparlanmaya hazırlanıyordu. Akıllı telefon satıcıları geçen yılın sonundan itibaren büyük parça siparişleri verdi ve gecikmiş değiştirme satın alımlarından kaynaklanan tüketici talebi arttı. ilk çeyrekte piyasayı hareketlendirdi. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, yarı iletken kıtlığı pek çok karşılanmayan beklentiye neden oldu.

Burada, yarı iletken kıtlığının 2020’nin 4. çeyreğinden bu yana piyasayı rahatsız ettiğini belirtmekte fayda var. Ancak gelişmiş planlama ve sipariş verme ile birlikte belirli bileşenlerin istiflenmesi, DDI’lar ve PMIC’ler gibi bileşenlerdeki eksikliklere rağmen geçici büyümeyi sağladı.

Dökümhaneler birkaç çeyrektir maksimum kapasitede çalışıyor ve bir zamanlar tamamen depolarda depolanan bileşenler, yeni bileşenlerin istendiği gibi gelmemesiyle artık dibe vuruyor.

Akıllı telefonlarda en önemli unsurlardan biri olan işlemcilerde ise yeni kurulan fabrika hatlarında verim oranlarının düşük olması nedeniyle eksiklikler meydana geldi. Bu tek başına Qualcomm ve Mediatek gibi AP satıcılarının bu dökümhanelere olan bağımlılıklarından dolayı zorluk yaşamasına neden oldu. Artık daha az işlemci tedarik ediyorlar ve bu da akıllı telefon şirketlerini etkiliyor.

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tom Kang, “Yarı iletken sıkıntısı ekosistemlerdeki tüm markaları etkiliyor gibi görünüyor. Samsung, Oppo, Xiaomi hepsi etkilendi ve tahminlerimizi düşürüyoruz. Ancak Apple, AP sıkıntısı durumundan en dayanıklı ve en az etkilenen gibi görünüyor”. En çok korkulan ise çip kıtlığı nedeniyle telefon fiyatlarının ciddi derecede artış yaşanması. Bu sorunun sadece telefon şirketlerini değil, bilgisayar ve otomobil sektörünü de ciddi şekilde etkilediğini söyleyelim.

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