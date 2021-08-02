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Çip krizi Jeep Gladiator'ü de etkiledi!

02.08.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeep Gladiator'ün üretimi küresel çip krizi nedeniyle durdurdu. Böylece Stellantis'e bağlı olan Jeep, en çok satan modellerinden biri olan Gladiator'ün üretimine ara vermek zorunda kaldı.

Çip krizi Jeep Gladiator'ü de etkiledi!

Küresel çip krizi otomobil markalarının zor günler geçirmesine neden oluyor. Krizden etkilenen son model ise Stellantis çatısı altında bulunan Jeep'in en çok satan modellerinden biri olan Jeep Gladiator olarak karşımıza çıktı.

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JEEP GLADİATOR'ÜN ÜRETİMİNE ARA

Jeep, gelen haberlere göre Kovid-19 pandemisinin getirdiği sınırlı çip arzı nedeniyle Gladiator'ün üretimini durdurdu. Bu kapsamda firmanın Ohio'daki tesisinde Ağustos ayının ilk günlerinde Gladiator üretimi olmayacak. Şirket, üretimin bir hafta süreyle durdurulmasının beklendiğini söylüyor.

STELLANTIS SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Stellantis sözcüsü Jodi Tinson, konuya ilişkin verdiği demecinde "Stellantis, sektörümüzün karşı karşıya kaldığı ve çeşitli tedarik zinciri sorunlarının yol açtığı üretim etkilerini azaltmak için tedarikçileri ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Stellantis CEO'su Carlos Tavares geçen hafta çip krizinin 2022'ye kadar sürmesini beklediğini söylemişti.

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