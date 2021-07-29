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Jeep Renegade 80’inci yıl özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

29.07.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında 80’inci yaş gününü kutlayan; macera, özgürlük ve tutku kelimelerinin sembolü Jeep’in, kompakt SUV’si Renegade’in, “80’inci Yıl” özel versiyonu, Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Jeep Renegade 80’inci yıl özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

1941 yılında başlayan Jeep efsanesinin, 80’inci yaşına özel versiyonları kademeli olarak Türkiye pazarında satışa sunulmaya devam ediliyor. Üstün off-road becerilerinin yanı sıra konfor ve teknolojik anlamda da yenilenmeyi sürdüren Jeep’in, kabiliyetli küçük SUV’si Renegade’in 80’inci Yıl Özel versiyonu, dış görünümü, yarı parlak Granit Kristal vurgulara sahip yedi bölmeli ön ızgara, 18 inçlik granit gri renkli alaşım jantlar ve özel “80. Yıl Dönümü” logo konumlandırmasıyla dikkat çekiyor. En kabiliyetli küçük SUV’nin karartılmış camları ve tam LED aydınlatmaları bu yeni özel versiyonun şık görünümünü tamamlıyor. Renegade’in 80’inci özel versiyonunun iç mekânında ise 80’inci yıla ait detaylara sahip Premium deri koltuklar yer alıyor. Versiyonda standart olarak sunulan sürücü ve yolcu koltuğu ısıtma ve direksiyon ısıtma fonksiyonları, panoramik açılabilir sunroof gibi donanımlar ise konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ÖĞELER İLE EN DONANIMLI RENEGADE VERSİYONU

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Jeep Renegade 80’inci Yıl Özel versiyonu; Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çapraz Yol algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpışma Uyarı ve Önleme Sistemi Plus, Şeritten Çıkma Uyarısı Plus, Akıllı Hız Yardımcısı, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, ön park sensörleri gibi gelişmiş güvenlik donanımlarıyla yollara çıkıyor. 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı UconnectTM bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu ve GPS navigasyon gibi özellikleri ile kabin içindeki teknolojik gereksinimleri eksiksiz sağlıyor. Türkiye pazarına Euro 6D-Final normuna uyumlu 4 silindirli 1,3 litre turbo benzinli motorla sunulan özel versiyon; 150 HP güç ve 270 Nm tork üretiyor ve çift Kuru Kavramalı Şanzıman (DDCT) üzerinden gücünü yola aktarıyor.

Jeep Renegade ürün gamı temmuz ayına özel 314 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve avantajlı 1.49 faiz oranı ile showroomlardaki yerini alıyor. Serinin en donanımlısı Renegade 80’inci Yıl Özel Versiyonu ise 449 Bin 950 TL’lik fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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