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Çıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

BURSA'da, Erdoğan Bitirim (35) evindeki yılanı, çıplak elle yakaladı.

Çıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, Erdoğan Bitirim (35) evindeki yılanı, çıplak elle yakaladı. Hayvanla bir süre oynayan Bitirim, daha sonra yılanı doğaya bıraktı. Bitirim'in yılanla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Erdoğan Bitirim, evinde yılan olduğunu fark edince, çıplak eliyle hayvanı yakaladı. Daha sonra elinde yılanla dışarı çıkaran Bitirim, hayvanla bir süre oynadı. Çevredekiler şaşkınlık yaşarken, Bitirim 1,5 metre uzunluğundaki yılanı bir süre sonra doğaya saldı.
Bitirim'in yılanla oynadığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Çıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadıÇıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadı

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