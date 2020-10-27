Çıplak kör farelerin birbirinin yavrularını çalıp köleleştirdiği ortaya çıktı

Üstelik bilim insanları bu hayvanların ürkütücü bir özelliğini daha keşfetti. Bilimsel adı Heterocephalus glaber olan çıplak kör farelerin birbirlerinin yavrularını kaçırdığı ve onları köleleştirdiği ortaya çıktı.

Çıplak kör fareler, boyları sadece 10 cm olsa da işbirliği içinde çalışan devasa koloniler kuruyor. Bu kolonilerdeki hayvan sayısı 300’e ulaşabiliyor. Yeni araştırma ise bu farelerin başka kolonilerin topraklarını fethetmek için savaşa girdiğini ortaya koyuyor.

Kısa süre önce Journal of Zoology'de yayımlanan araştırmaya göre, çıplak kör fareler, bölgelerini genişletmek için civardaki kolonileri istila ediyor ve bazen de esir aldıkları yavruları kendi saflarına katıyor.

Evrimsel biyolog Chris Faulkes, istiladan sonra farklı kolonilerden işçilerin bir araya gelmediğini, istilacı koloniye yalnızca yavruların katıldığını belirtti.

Bu durumu Kenya'nın Meru Ulusal Parkı'ndaki fare kolonilerini izlerken tesadüfen keşfeden araştırmacılar, kaçırıldığını saptadıkları iki yavrunun tıpkı karınca kolonilerinde olduğu gibi köleleştirildiğini ifade etti.

Köle-yapıcı karıncaların da başka karınca yuvalarına saldırdığı ve yumurta çaldığı biliniyor. Bu yumurtalardan çıkan karıncalar kolonide çalıştırılıyor.

