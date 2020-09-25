Çıplak temizlik şirketi sahibi: Pandemide işler açıldı

33 yaşındaki Nikki Belton bir temizlik şirketinin sahibi ancak onu sıra dışı kılan şey temizlik işinin çıplak yapılması.

Yılın başında çıplak temizlik şirketini açan Nikki, pandeminin ilk görüldüğü zamanlarda İngiltere'de işlerini durdurmak zorunda kaldığını, şimdilerde ise insanların taleplerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Çıplak Temizlik Şirketi, yüzeyleri süpürme, toz alma ve silme dahil her türlü ev işini gerçekleştiriyor.

Nikki, 'Gülümsemeyi sağlamak ve aynı zamanda insanların evlerini temizlemeye yardımcı bir hizmete sahip olması çok güzel. Pandemi altında evde olmak, zihinsel olarak yorucu olmak için buradayız çünkü günün sonunda bir iş yapmak için orada olan profesyonel temizlikçileriz. Geçtiğimiz birkaç ay içinde yaşadığımız onca şeyden sonra, insanların böyle tuhaf ve berbattı, böylece başkalarının nasıl hissedebileceğini anlayabiliyorum.

Çıplak temizlik, mutluluk, eğlence ve esenlik duygusunu geri getiriyor. Tüm süreç güvenli. Temizleyiciler eldiven ve maske takıyor ve ağartıcı gibi tehlikeli temizlik ürünlerinden kaçınıyoruz. Koronavirüs kuralları nedeniyle de iki kat daha güvenli' diyor.