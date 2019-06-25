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Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2019 23:06 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya kararlıyız." sözlerine yanıt verdi.

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin eski liderlerinden Dimitris Hristofyas'ın cenazesine katılmak üzere Lefkoşa’da bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına cevap verdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, “Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği (AB) adına ve hukuk kurallarına karşı saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve realist bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir." ifadesini kullandı.

Çipras, hem Yunanistan’ın hem de Kıbrıs'ın egemenlik haklarını korumakta kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü konuşmada "Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çipras çok kaşınıyorsun he kirlenmişsiniz sizi bi türk hamamına sokup kese atmak lazım
ayaklar baş oldu acınızdan ölüyordunuz düne kadar az kaldı ağzınızın payını vermeye
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