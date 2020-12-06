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Cips çalan karga böyle yakalandı

06.12.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Cips çalan karga böyle yakalandı

Tokat’ta sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilen kargaların bir iş yerinin önündeki tezgahtan cips aşırmaları kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan kuruyemişçi gördüğü manzara ile şaşkınlık yaşadı. Bayram Ali Kahraman iş yerinin önüne koyduğu stanttaki cips paketlerinden gelen sesi fark etti. Bir karganın stanttan cips alarak götürdüğünü fark eden Kahraman, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde karganın stanttan gagası ile aldığı cips paketini delerek açtığı anlar yer aldı. Kahraman, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cips reyonundan gelen sesle durumdan haberdar odluğunu ifade ederek, “Kargaların cips alarak götürmeye çalıştığını gördüm. Cips paketini patlatarak içindeki cipsi yemeye başladı. Diğer kargalar da yedi ben de bu ilginç anları görüntüledim” dedi.

Diğer iş yerinde de başına böyle bir durum geldiğini belirten Kahraman, “Onların rızkını rabbim veriyor. Yapacak bir şey yok. O anlar ilginç geldi bana” diye konuştu.

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(İHA)

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