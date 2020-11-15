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  4. Çırağını dövüp kameraya kaydetmişti! Yeni gelişme

Çırağını dövüp kameraya kaydetmişti! Yeni gelişme

15.11.2020 20:42 | Son Güncelleme:
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Çırağını dövüp kameraya kaydetmişti! Yeni gelişme

Kağıthane'de, fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğun, aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis, çocuğu darp eden ile olayı görüntüleyen kişi olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken, her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.

Çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı. Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan Enes Y.'yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. İle o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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