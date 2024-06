Çırak olarak başladı, patron oldu! Siparişleri yetiştirmek için... Yurt dışından bile müşterileri var

Çocukluk çağında gittiği kursu başarıyla tamamlayan ve fabrikada çalışmaya devam eden Okay, gelinlik dikmeyi gelinlikçide, perdeyi perdecide, kadın giyimi fabrikada öğrenerek kendisini geliştirdi. Erken yaşta çalışma hayatına atılan ve uzun yıllar çalıştıktan sonra kendine ait bir iş yeri açmayı hedefleyen Okay, bu hayalini emekli olduktan sonra gerçekleştirdi. İşini büyük bir aşkla sürdüren Okay, açtığı dükkanında hem işçi, hem de patron olarak mesleğini sürdürüyor. Bulgaristan ve Yunanistan’dan da müşterileri olan Okay, yeri geldiğinde siparişleri yetiştirmek için fazla mesai yapıyor.

"36 YILDIR BÜYÜK BİR AŞKLA SÜRDÜRÜYORUM"

İşini 36 yıldır severek ve büyük bir aşkla sürdürdüğünü söyleyen 50 yaşındaki terzi Hatice Okay, "İşi fabrikalarda ve yerinde çalışarak öğrendim. 14 yaşındayken halk eğitim merkezi tarafından fabrikada açılan kursa katıldım. Daha sonra iş yerinde kaldım. Gelinlik dikmeyi gelinlikçide, perdeyi perdecide, kadın giyimi fabrikada öğrenerek işimi sürdürdüm. Fabrikada 25 yıl çalıştım, 3 yıl gelinlikçide, 3 yıl perdecide, 1 yıl da nevresimcide çalıştım. Yani her işi yerinde öğrendim. İnsan ne kadar bilse de bilmediği şeyler oluyor. Hayalimde kendime bir iş yeri açmak vardı. 2008 yılında emekli olduktan sonra bu hayalimi gerçekleştirdim. İşimi severek sürdürüyorum" ifadelerine yer verdi.

"YURT DIŞINDAN DA MÜŞTERİLERİM VAR"

Düğün sezonunun açıldığını ve 15-20 gündür baya yoğun tempoyla çalıştıklarını söyleyen Okay, "Erkek ve bayan kıyafeti damatlık abiye gibi çeşitli ürünlerin tadilat işlerini yapıyoruz. Yurt dışından da müşterilerimiz var. Kumaş alıp nevresim diktiriyorlar, Bulgarlar abiyelerinin tadilat işlerini yaptırıyorlar. Gerektiğinde mesaimiz uzayabiliyor. Kurban Bayramı’na az kala mesaimiz arttı" dedi.

"BU İŞLERDE ARTIK ÇIRAK YETİŞMİYOR"

Bu işlerde artık çırak yetişmediğini söyleyen Okay, "Bazı şeylerin meslek liselerinde başlaması lazım. Ne elektrikçi, ne su tesisatçısı, ne bizim gibi terziler artık yetişmiyor. Biz bu işlerin son temsilcileriyiz. Bu işleri öğrenmeleri aslında onlar için de altın bilezik oluyor" ifadelerine yer verdi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır