Citroen Türkiye büyümeye devam ediyor!

Mart 2019 itibariyle Groupe PSA Türkiye çatısı altında yepyeni bir ekiple faaliyete başlayan Citroën Türkiye satışlarını artırmaya devam ediyor. 2020 yılında, 22.254 adedi otomobil, 5.226 adedi hafif ticari olmak üzere toplamda 27.480 adet satış gerçekleştiren Citroën Türkiye, pazar payını %2,5’ten %3,6’ya yükseltme başarısını gösterdi. Bu başarılı sonuçlarla birlikte markalar sıralamasında da dört basamaklık bir yükselişle 10. sıraya yerleşen Citroën Türkiye, hızlı yükselişini sürdürüyor.

Binek ve ticari araç pazarlarına ayrı ayrı bakıldığında ise Citroën Türkiye’nin başarısı yine dikkat çekiyor. Binek otomobil pazarında elde edilen 22.254 adetlik satış ile %152 büyüme gösteren Citroën Türkiye, pazar payını en çok artıran otomobil markası oldu. Ticari araç pazarında da satışlarını geçen seneye göre %63 artıran Citroën Türkiye, markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek beşinciliğe yerleşti.

Bu zorlu geçen yılda yakalanan başarının temelinde, hızlı değişen pazar dinamiklerine çok çabuk uyum sağlanarak buna paralel uygulanan ticari ve finansal politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve COVID19 sebebi ile değişen iş süreçlerine uygun aksiyonların alınması olduğunu belirten Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, 2021 yılı için yapmış olduğu değerlendirmede; “Geçtiğimiz yıl hepimiz için çok zorlu koşullarda geçti ama yakaladığımız başarı olumsuz koşullar karşısında ne kadar çabuk aksiyon alabildiğimizi gösteriyor. 2021 yılında otomotiv pazarını 700 bin adet olarak öngörüyoruz.