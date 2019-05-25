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Cittaslow Türkiye, Tunç Soyer ile yola devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

 CİTTASLOW Türkiye ağına üye kentlerin temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer'in ev sahipliğinde buluştu.

Cittaslow Türkiye, Tunç Soyer ile yola devam edecek

İZMİR, (DHA)- CİTTASLOW Türkiye ağına üye kentlerin temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer'in ev sahipliğinde buluştu. 31 Mart'tan sonra göreve gelen belediye başkanlarının mevcut üyelerle tanışması amacıyla İzmir'de düzenlenen toplantıda Başkan Soyer'in Cittaslow koordinatörlüğü görevini 1 yıl daha sürdürmesi kararlaştırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında Tarihi Asansör'de düzenlenen Cittaslow (sakin şehir) Türkiye toplantısına Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Muğla Köyceğiz, Ordu Perşembe, İzmir Seferihisar, Artvin Şavşat, Sakarya Taraklı, Muğla Ula, Erzurum Uzundere, Aydın Yenipazar ve Kırklareli Vize ilçelerinin belediye başkan ve temsilcileri katıldı. Toplantıda 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından görev değişimi yaşanan üye kentlerin yöneticileri Cittaslow organizasyonu hakkında bilgilendirildi ve gelecek sürece ilişkin faaliyetlerle ilgili planlama yapıldı. Eylül ayında yapılacak çalıştaya Köyceğiz'in ev sahipliği yapması kabul edilirken, Tunç Soyer'in de Cittaslow Koordinatörlüğü görevini 1 yıl daha sürdürmesi kararlaştırıldı.
CİTTASLOW ÜYELİĞİ PRESTİJ SAĞLIYOR
Cittaslow'un dünyanın en çağdaş yerel kalkınma modeli olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu birliğe üyelik dünyanın her yerinde prestij sağlayan bir şey. Dışarıdan sağlanacak kaynaklar konusunda eliniz güçleniyor. Ayrıca üyelik için istenen kriterler önünüze bir yol haritası koyuyor. Kentinizin gelişmesiyle ilgili tereddütsüz, tartışmasız bir sürecin içine girmiş oluyorsunuz. Ben hangi belediye başkanımız hangi partiden bilmem ve de merak etmem. Çünkü bizi birbirimize yaklaştıran çok daha güçlü bağlar var arkamızda. Hangi partiden seçilmiş olursanız olun, izleyeceğiniz yol haritası dünyanın her yerinde aynıdır. Bu üyelik size evrensel, uluslararası bir yol haritası sunuyor. Sizi herhangi bir gelişmiş dünya kentiyle aynı ligde, aynı standartta görüyor. Sizi diğer kentlerden ayıran en büyük faydası budur. Bu kriterleri uyguladıkça kentinizi çok daha iyi kucaklayacak bir yol haritasına sahip oluyorsunuz" dedi.
Cittaslow üyesi kentlerin her birinin, Türkiye'nin en güzel kentleri arasında yer aldığını vurgulayan Soyer, "Seferihisar son 10 yılda her alanda en az 10 kat değer kazandı. Çok somut olarak Seferihisar örneğini inceleyebilirsiniz. 40 bin nüfuslu bir kentin belediye başkanlığından 4,5 milyonluk bir kentin başına geldiysem bunu Cittaslow'daki başarı hikayesine borçlu olduğumu söyleyebilirim. 17 üye ile dünyadaki 4'üncü büyük Cittaslow üyesi barındıran ülke olduk. Biz bu yapıyla Türkiye'ye örnek işler yapabiliriz, yapmalıyız" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ
Türkiye'nin 17 sakin şehrini; İzmir Seferihisar, Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat oluşturuyor.
CITTASLOW AĞI
İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, 'sakin şehir' anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için 'slow food' hareketinden ortaya çıkan bir kentler birliği olarak faaliyet gösteriyor.

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Cittaslow Türkiye, Tunç Soyer ile yola devam edecekCittaslow Türkiye, Tunç Soyer ile yola devam edecekCittaslow Türkiye, Tunç Soyer ile yola devam edecekCittaslow Türkiye, Tunç Soyer ile yola devam edecek

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