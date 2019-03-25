Cizre’de sel felaketinin bilançosu ağır oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. Sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, mahsur kalan vatandaşlar da AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı şiddetini artırdı. İlçe merkezi Nur ve Cudi mahallelerinde onlarca evi su bastı. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar, evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Cizre Belediyesi ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Otomobili sele kapıldı eşi ve annesi öldü

Konya’dan atandığı Şırnak’a giden imam Hüseyin Avni Yavuz’un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp sürüklendi. Otomobildeki imam ve kızı kurtulurken, eşi ve annesi hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Yavuz’un 15 Mart tarihinde Şırnak Mevlana Camii’ne ataması yapıldığı ve ailesiyle birlikte göreve başlamak üzere Cizre’ye geldiği öğrenildi.