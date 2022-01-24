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CNBC: Google, Covid aşısı olmayı reddeden çalışanlarını işten çıkaracak

24.01.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, çalışanlarına şirketin aşı politikalarına uymamaları durumunda işlerini kaybedeceklerini söyledi.

CNBC: Google, Covid aşısı olmayı reddeden çalışanlarını işten çıkaracak

Google, çalışanlarına şirketin aşı politikalarına uymamaları durumunda işlerini kaybedeceklerini söyledi.

Amerikalı haber kanalı CNBC’nin edindiği bir iç yazışmada çalışanlara, aşı durumlarını gösteren belgeleri yüklemeleri gerektiği belirtiliyor.

Yazışmada aşı belgelerini sağlamayanların ücretsiz izne çıkarılıp ardından işten çıkarılacağı söyleniyor.

BBC’nin ulaştığı Google, CNBC'nin sızdırdığı iç yazışmanın doğruluğunu inkar etmedi.

Bir şirket yetkilisi, ‘’Daha önce söylediğimiz gibi, aşı gereksinimlerimiz iş gücümüzü güvende ve hizmetlerimizi çalışır durumda tutabilmemizin en önemli yollarından biri.’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

‘’Mümkün olan tüm çalışanlarımızın aşı olabilmesi için elimizden geleni yapmakta kararlıyız ve aşı politikamızın arkasında dimdik duruyoruz.’’

CNBC haberine göre bu senenin başında gönderilen yazışma, Google çalışanlarına aşı belgelerini temin etmeleri için 3 Aralık’a kadar zaman verdi. Belgeyi sağlayamayanlardan da sağlık muafiyeti ya da dini gerekçelerini iletmeleri istendi.

Bu talebi gelecek yıl 17 Ocak’a kadar karşılamayanların, önce 30 günlük zorunlu ücretli izne ve ardından altı aya kadar ücretsiz izne çıkarılacağı belirtildi.

Kişisel ücretsiz izin süreci sonunda çalışanların işlerini kaybedeceği ifade edildi.

Google bir süredir, defalarca ertelenen ofise nihai dönüş için çabalıyor ve bu süreçte şirket binasına dönenlerin aşılanmış olmasını bekliyor.

Teknoloji devleri evden çalışma konusuna farklı yaklaşıyor

ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, 100 veya daha fazla çalışanı olan tüm işverenlere, çalışanlarının her birinin aşı veya haftada bir kez Covid-19 testi yaptırdığından emin olmalarını tavsiye etmişti.

Google, bu kararın şirketindeki tüm rolleri kapsayacağını söylemişti.

Kararın 4 Ocak'ta yürürlüğe girmesi gerekiyordu, ancak mahkemede itiraz edilmesi üzerine karar, askıya alındı.

Ancak Google, Temmuz ayında ofiste çalışan herkesin sadece test edilmekle kalmayıp aşılanması gerektiğini söyledi.

Tamamen uzaktan çalışabilenler bu kuraldan muaf tutuldu.

Diğer taraftan Google, çalışanlarının haftada en az üç gün ofiste olmasını beklediğini de belirtti. Ayrıca, uzaktan çalışmaya devam eden ABD çalışanlarının maaşlarını keseceğini de söyledi.

Teknoloji devleri evden çalışmak konusunda birbirlerinden çok farklı yaklaşımlar sergiliyorlar.

Twitter, Mayıs ayında, tüm çalışanlarının "sonsuza kadar" evden çalışabileceğini söylemişti. Bazı çalışanları için bu konuda bazı uyarılar da paylaşmıştı.

Ertesi ay Facebook, çalışanların Covid kuralları kaldırıldıktan sonra evden çalışmaya devam etme talebinde bulunabileceğini söyledi.

Microsoft uzaktan çalışmayı kalıcı bir seçenek haline getirdi.

Apple, çalışanlarının haftada en az üç gün ofiste olmasını beklediğini söyledi. Ancak bu, bazı çalışanların güçlü direnişiyle karşılaştı.

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