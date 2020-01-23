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CNN anketinde Demokratların 2020 yarışında Sanders rakibi Biden'ı geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 02:14 | Son Güncelleme

Ankete göre, Demokrat Vermont Senatörü Bernie Sanders, aralık ayına kıyasla oy oranını 7 puan arttırarak yüzde 27'ye ulaştı - Yüzde 24 oy alan Joe Biden'ın ise Başkan Donald Trump'a karşı zafer kazanma noktasında hala favori olduğu belirtildi

WASHINGTON (AA) - CNN tarafından düzenlenen ankete göre, ABD'de 2020 başkanlık seçimi için yarışan Demokrat Vermont Senatörü Bernie Sanders, zirvedeki rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı geçti.

ABD'nin CNN kanalı tarafından yapılan son anket, ülkede gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat aday adayları arasındaki son tabloyu ortaya koydu.

Ülke genelindeki kayıtlı Demokrat seçmenler arasında yapılan ankette oyların yüzde 27'sini alan Sanders, yarışı ilk sırada götüren Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Biden'ı 3 puanla geçti.

Ankette 3 puanlık farkın "hata payı" içinde olduğu belirtilirken, sonuç olarak kimin ilk sırada olduğunun netleşmediğine işaret edildi. Buna rağmen Sanders'in, CNN'in aralık ayında yaptığı anket sonucuna kıyasla oy oranını 7 puan arttırdığı vurgulandı.

- Biden Trump'a karşı hala favori

Ayrıca Sanders'in, rakipleri arasında "seçmenin sorunlarına en iyi hitap eden" aday adayı olduğu belirtilen ankette, Başkan Donald Trump'a karşı zafer kazanma ihtimali en yüksek adayın ise hala Biden olduğu ifade edildi.

Diğer yandan ankete göre, katılımcıların yüzde 57'si Trump'ı yenebilecek bir aday çıkarmanın, kendilerini ilgilendiren konularda hemfikir olan birini seçmekten daha önemli olduğunu belirtti.

Ankette Massachusetts senatörü Elizabeth Warren yüzde 14, Indiana Valisi Pete Buttigieg yüzde 11 ve yarışa sonradan dahil olan milyarder işadamı Michael Bloomberg ise yüzde 5 oy aldı.

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2020 ABD Başkanlık seçimleri ABD başkan aday adaylarından Bernie Sanders Joe Biden

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