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  4. CNN Türk'teki anket iddiası olay yarattı! Latif Şimşek ile Kemal Özkiraz birbirine girdi

CNN Türk'teki anket iddiası olay yarattı! Latif Şimşek ile Kemal Özkiraz birbirine girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi programına, konuk Latif Şimşek ile telefonla yayına bağlanan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz arasında başlayan tartışma damga vurdu.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz, şirketinin anketlerinin kasten AK Parti'yi düşük puanla gösterdiği iddiasında bulunan Latif Şimşek'e "güya gazetecisin", "terbiyesiz" gibi ifadeler kullanınca ortam gerildi.

BAŞAK ŞENGÜL'ÜN ZOR ANLARI

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte gerilen stüdyoda, sunucu Başak Şengül konukları susturmakta zorlandı.

CNN Türk’e de tepkisini dile getiren Özkiraz, anketlerinin kanalda haber yapılmadığını ancak tartışma programında kendilerine iftira atıldığını ifade ederek kanala tepki gösterdi.

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