CNN Türk'teki anket iddiası olay yarattı! Latif Şimşek ile Kemal Özkiraz birbirine girdi

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz, şirketinin anketlerinin kasten AK Parti'yi düşük puanla gösterdiği iddiasında bulunan Latif Şimşek'e "güya gazetecisin", "terbiyesiz" gibi ifadeler kullanınca ortam gerildi.

BAŞAK ŞENGÜL'ÜN ZOR ANLARI

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte gerilen stüdyoda, sunucu Başak Şengül konukları susturmakta zorlandı.

CNN Türk’e de tepkisini dile getiren Özkiraz, anketlerinin kanalda haber yapılmadığını ancak tartışma programında kendilerine iftira atıldığını ifade ederek kanala tepki gösterdi.

