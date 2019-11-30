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Çoban, kadın pilotun şehit olduğu yerde mezar oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde çobanlık yapan Hikmet Demircan'ın (74), 2001 yılında askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Pilot Teğmen Ayfer Gök'e ait olduğunu söylediği saç teli, küçük doku parçaları ve saat kordonunu gömüp mezar yaptığı ortaya çıktı.

Ali Rıza ETCİ- Halim AKCA/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde çobanlık yapan Hikmet Demircan'ın (74), 2001 yılında askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Pilot Teğmen Ayfer Gök'e ait olduğunu söylediği saç teli, küçük doku parçaları ve saat kordonunu gömüp mezar yaptığı ortaya çıktı. Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, olayı öğrendikten sonra Gök’ün ikinci mezarını çevre düzenlemesini yapıp şehitliğe dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle Karaman’ın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde ormanlık alana düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök için çoban Hikmet Demircan'ın ikinci bir mezar oluşturduğu ortaya çıktı.

Ardıçkaya köyünde oturan çoban Hikmet Demircan, o yıl nisan ayında, köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1850 metre rakıma sahip dağın eteklerine, uçağın düştüğü yerde hayvan otlatmaya başladı. Kaza sırasında karla kaplı olan dağdaki karlar eridiği için uçak parçalarının yanı sıra şehit Gök'e ait olduğunu sanılan saç teli, parmak, küçük doku parçaları ve saat kordonunu buldu. Demircan, bulduklarını bir bez parçasına sarıp oraya gömdü. Gömdüğü yeri belirlemek içinde taşla çevirdi. Daha sonra burayı mezarlığa çeviren Demircan yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Nisan sonunda hayvanlarımla beraber yaylaya çıktım. Uçağın düştüğü mevki olarak bildiğimden görmek istedim. Yer yer kar vardı. Olay yerine varınca birçok ağacın yıkıldığını ve birçok uçak parçasının olduğunu gördüm. Olayın şiddetini görünce çevreyi kontrol etmeye başladım. O sırada şehidin saçının bir bölümünü gördüm ve yüreğim yandı. Biraz daha gezince birkaç parça daha buldum. Uçak düştüğünde bu bölgede çok kar olduğundan bu parçalar bulunamamış. Yüreğim el vermedi, topladığım parçaları bir beze sararak o bölgede kazdığım bir yere dualarla gömdüm. Taşlarla çevirdim. Daha sonra da hayvanlarımın yanına döndüm.''

Şehidi rüyasında gördüğünü belirten Demircan, ''O geçe şehidi rüyamda gördüm. Sanki benden oraya güzel bir mezar yapmam istediğini düşünüp, yaklaşık 500 metre ileriden sırtımda taş getirdim. Taşı çekiçle kırıp, mezar taşı yaptım. Boyayla da şehidimizin ismini, doğum ve ölüm tarihini yazdım'' dedi.

AİLESİ DUYUP GELMİŞ

Aradan 7 yıl geçtikten sonra da şehit ailesinin, kızları için mezar yapıldığını duyunca kendisini ziyaret ettiğini belirten Demircan, ''Onlarla buraya geldik. Mermerden mezar taşı koyup, düzenlemesini yaptılar. Ben de çiçekler ektim. Zaman zaman gelip mezarlığın etrafını temizliyorum'' diye konuştu.

O dönemlerde yaşadıklarından etkilenip, hayatında ilk kez şiir yazdığını hatırlatan Demircan, ''Hayatımda ilk kez şiir yazmıştım. Şehit pilot adına yazdığım şiiri de çobanlık yaptığımdan yanımda kalem, kâğıt yoktu. Çevrede bulduğum kömürle ağaç kabuklarına yazdım. Sonra da kağıda geçirdim'' ifadelerini kullandı.

ERMENEK BELEDİYESİ ŞEHİTLİK HALİNE GETİRECEK

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, şehidin ikinci bir mezarını öğrendikten sonra çoban Hikmet Demircan ile mezarlıkta incelemede bulundu. Demircan'a bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Zorlu, belediye olarak mezarlığın çevre düzenlemesini yapıp, şehit pilot Ayfer Gök'ün adına yakışır bir şehitlik haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

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