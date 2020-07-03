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  4. Çoban köpeklerinin yılan mücadelesi! Böyle kafa tuttular

Çoban köpeklerinin yılan mücadelesi! Böyle kafa tuttular

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Tunceli'de karşılarına çıkan yılana karşı koyan 3 çoban köpeğinin mücadelesi bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tunceli merkeze bağlı Baylık Köyü Gelincik mezrası yakınlarında, ormanlık alanda 3 kangal cinsi çoban köpeği ile yılanın mücadelesini fark eden Kali Kızıl, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülerde köpeklerin etrafını sarmasının ardından, bir köpeğin kısa aralıklarla ağzıyla yakalayıp yere fırlattığı ve yaraladığı yılanın, son fırlatmadan sonra hareketsiz kalması yer alıyor. Bölgeden tesadüfen geçtiğini belirten, Kali Kızıl, "Yılan sürekli köpeklere saldırıyordu. Bir süre kovalamaca yaşandı. Daha sonra yılan, ormanlık alana kaçmaya çalıştı ancak bir köpek onu dişleriyle yakalayıp yaraladı. Köpek daha sonra yılana 3-4 kez dişlerini geçirerek sert bir şekilde sallayıp yere vurdu. Yılan tekrar kaçmaya çalışınca köpek bu kez yılanı iki kez daha yere vurdu. Yılan sonunda öldü" dedi. (DHA)

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