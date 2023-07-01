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Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmat patladı: 1 kişi öldü

01.07.2023 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu 42 yaşındaki çiftçi Mehmet Harmancı, hayatını kaybetti.

Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmat patladı: 1 kişi öldü

Olay, saat 21.30 sıralarında Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü.

Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Konya mühimmat

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