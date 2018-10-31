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Çobanın hayvan barınağındaki evde yanmış cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 22:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaykılar köyünde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ferit Demir'in (59) cesedi, çalıştığı hayvan barınağına ait evde yanmış halde bulundu.

Çobanın hayvan barınağındaki evde yanmış cesedi bulundu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaykılar köyünde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ferit Demir'in (59) cesedi, çalıştığı hayvan barınağına ait evde yanmış halde bulundu.
Olay akşam saatlerinde Kaykılar köyüne 1 kilometre uzaklıktaki küçükbaş hayvan barınağında meydana geldi. Geçimini çobanlık yaparak sağlayan Ferit Demir, akşam köye dönmeyince hayvan barınağına giden arkadaşları, Demir'in barınağa ait evdeki yatakta yanmış halde cesedini buldu. Durum hemen jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma tarafından evde yapılan incelemede sadece Ferit Demir ile yatağın tamamen yandığı belirtildi. Ferit Demir'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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