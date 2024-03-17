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  4. Çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs 150 saatlik kamera izlenmesiyle bulundu

Çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs 150 saatlik kamera izlenmesiyle bulundu

17.03.2024 18:21
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Kayseri’de çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs; polis ekiplerinin 150 saatlik kamera izlenmesiyle bulundu. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs 150 saatlik kamera izlenmesiyle bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde çocuğa karşı cinsel saldırı suçunu işleyen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

150 SAATLİK KAMERA İZLEMESİ SONUCU YAKALANDI!

Özel olarak oluşturulan ekibin yaklaşık 150 saatlik kamera izlemesi sonucu şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli; sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri cinsel saldırı
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