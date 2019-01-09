Çocuğa tuvalet eğitimi nasıl verilmeli? İşte izlemeniz gereken 12 adım

ACELECİ OLMAYIN Çocukların farklı olduğunu unutmayın. Nasıl ki hepsi aynı anda yürümeye ya da konuşmaya başlamıyorsa, mesaneleri de farklı yaşlarda kontrol altına alınabilir. Araştırmaya göre, kızlar genellikle tuvaleti erkeklerden daha erken kullanmayı öğreniyorlar. Ancak, onlara tuvaleti nasıl kullanacaklarını öğretmeye başlama zamanının gelmediğinden emin değilseniz, çocuğunuzun hazır olduğuna dair şu işaretlere dikkat edin: Tuvalete gitmeye ve insanların nasıl kullandıklarına ilgi gösteriyorlar. Talimatları anlayabilir ve bunları mükemmel bir şekilde takip edebilirler. Bezi elleriyle itmeleri ondan kurtulmak istemesi anlamına gelebilir. ZAMAN VE ÇABA GEREKTİRDİĞİNİ BİLİN Bir çocuğu tuvaleti kullanması için eğitmek çok sabır gerektirir. Bu bir süreçtir ve bir gecede ulaşılabilecek bir şey değildir. Sabır ve biraz yaratıcılıkla, oluşabilecek kazaların üstesinden gelmek için çocuğunuzla birlikte çalışabilirsiniz. İşte hatırlamanız gereken bazı şeyler: Tuvaletini iç çamaşırına geçirdiği zaman, iyi olduklarını ve zamanla öğreneceklerini anlamalarına yardımcı olmak için cesaretlendirin. 5 yaşın üzerindeki çocukların bile yataklarını ıslatabileceğini unutmayın. ( Mesane kontrolü kazanmak zaman alabilir)

LAZIMLIK VEYA MİNİ KLOZET KAPAĞI ALIN Bir mini klozet ya da bir eğitim lazımlığı, çocuğun öğrenmeye başlaması için en kolay seçenek olabilir. Bunun nedeni küçük olması ve oturması daha az korkutucu olmasıdır. Eğitim lazımlığını, yalnızca banyoya koymak yerine, başlangıçta daha rahat hissedebilecekleri yerlere yerleştirin. Yatak odası, oturma odası vb. Yerlere yerleştirmeyi deneyin.

Eğitim başladığında onları motive etmek için yapabileceğiniz şeylerden biri onları tuvalete gitmekle ilgili kitap ve şarkılarla eğlendirmektir.

Ardından, mini tuvaleti kullanırken rahat olduklarında ve nasıl çalıştığını anladıklarında, bir adım daha ileri gidin ve gerçek tuvaletin nasıl kullanılacağını göstererek onlara nasıl çalıştığını gösterin DOĞRU ZAMANI SEÇİN Çocuğunuzu eğitmek için doğru zamanı seçmek önemlidir, çünkü bu başarınızı belirler. Bir hastalık veya duygusal bir değişim yaşadıklarında kafaları karışabilir. Bu da çocukta strese neden olabilir. Bu yüzden eğitim sürecinde rahat olmalarına dikkat edin. Çocuğunuzla birlikte, tatillerde veya yaz aylarında olduğu gibi çok zaman geçireceğiniz bir dönem seçin.

PLAN YAPIN Lazımlık eğitimi ile daha hızlı başa çıkmak ve başarılı olmak için bir program hazırlamanız iyi olacaktır. Çocuklar tekrarlama ile daha iyi öğrenirler. Her gün bir haftadan daha uzun süre bir şeyi tekrarladığınızda, çocuğunuz daha sonra buna uyum göstermeye başlar ve bu onlara sorumluluk duygusu verir. Çocuğunuzu günde 3-4 kez toplam 10 - 15 dakika boyunca tuvalete koyacağınız zaman dilimi seçin. (Sabahleyin, öğle yemeğinden önce, öğleden sonra gibi) LAZIMLIĞIN NE OLDUĞUNU ANLATIN Çocuğun lazımlığın ne anlama geldiğini ve nasıl çalıştığını anlaması önemlidir. Onlara çocuk bezlerinin kalıcı olmayan bir şeyden kurtulmanın bir yolu olduğunu ve tuvaletin bebek bezi yerine kullanmaları gereken şey olduğunu göstermeye çalışın. Ona "çiş" ve "kaka" nın nereye gittiğini söyleyebilir ve nasıl kullacaklarını gösterebilirsiniz. Tuvalete otururken onları küçük antreman lazımlıklarına koyabilir ve nasıl yapıldığını gösterebilirsiniz. Çocuklar yetişkinleri kopyalamakla çok ilgilendikleri için bu nispeten kolay bir süreç olmalıdır.

EN AZ 5 DAKİKA LAZIMLIĞA OTURTUN Daha önce de belirtildiği gibi, çocuğunuzun tuvalete / lazımlığa alışması, günde en az 5 dakika, günde 3 veya 4 kez oturmalarını sağlamak önemlidir. Bu tekrarlara zamanla alışacaktır. Eğer oturmak istemezlerde asla zorlamayınb u daha fazla direnç göstermelerini sağlar ve travmatize edilebilir. DOĞRU KELİMELERİ KULLANIN Çocuğunuzu eğitirken, "çiş", "lazımlık", "kaka" vb. Lazımlık eğitimi sırasında neler olduğunu açıklamak için onlara rahat ve tanıdık kelimeler kullanmaya çalışın. LAZIMLIK KULLANIRKEN YANLARINDA OLUN Lazımlık kullanırken çocuklar çok endişeli hissetmeye başlarlar çünkü bu onlar için tamamen yeni bir şeydir. Bu yüzden, özellikle ilk 5 veya 6 kez, lazımlığı kullanırken çocuğunuzun yanında kalmak önemlidir. Çocuğunuza daima gülümseyin ve onları övün. Eğitim sürecinde onlarla konuşurken her zaman sakin ve rahatlatıcı bir ton kullanın. Bu süreci oyuncaklar, kitaplar ve şarkılarla eğlenceli bir deneyim haline getirmeye çalışın. BU SİNYALLERE DİKKAT EDİN