Çocuğu darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan U.Ö, yeniden gözaltına alındı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aydınlı Mahallesi'nde 28 Nisan'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli U.Ö'yü, Pendik'teki evinde gözaltına aldı.

Şüpheli U.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

- Olayın geçmişi

Tuzla'da 28 Nisan'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden U.Ö, gözaltına alınmıştı.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vermiş, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

