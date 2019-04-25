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"Çocuğu korumak devletin birinci görevi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Çocuğu korumak devletin birinci görevidir. Çocuğun her türlü istismarına karşı hemen acil bir eylem planı hazırlanması gerekiyor" - "Çocuğa yönelik artan istismar vakaları toplumsal çürümenin de göstergelerinden biridir. Suçu işleyenlerin aldığı cezalar tek başına sorunun çözümü için yeterli değil. Caydırıcı önlemler alınmalıdır"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının toplumun her kesiminde büyük bir üzüntü ve kaygı yarattığını belirterek, "Çocuğu korumak devletin birinci görevidir. Çocuğun her türlü istismarına karşı hemen acil bir eylem planı hazırlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz haberleriyle karşılaştıklarını ifade etti.

Yaşanan olaylar ne kadar acıysa, bu olayların faillerinin bir bölümünün neredeyse ceza almadan yeniden topluma karışmasının o derece sarsıcı olduğunu vurgulayan Köse, "Özellikle bazı davalarda suçu sabit olan sanığın iyi hal indirimi alması bizlerin öfkesini dizginlenemez boyutlara çıkardı." değerlendirmesini yaptı.

En son İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının toplumun her kesiminde büyük bir üzüntü ve kaygı yarattığını aktaran Köse, Türkiye'nin çocuk istismarında üçüncü sırada olduğuna, yılda ortalama 8 bin çocuğun istismara uğradığına ve konu ile ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığına işaret etti.

- "Bu utanç tablosundan kurtulmalıyız"

Köse, çocuk istismarını önlemek için adım atması gereken yetkililerin bu artış karşısında hiçbir somut önlem almadıklarını ileri sürerek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çocuğa yönelik artan istismar vakaları toplumsal çürümenin de göstergelerinden biridir. Suçu işleyenlerin aldığı cezalar tek başına sorunun çözümü için yeterli değil. Caydırıcı önlemler alınmalıdır. Çocuğu korumak devletin birinci görevidir. Çocuğun her türlü istismarına karşı hemen acil bir eylem planının hazırlanması gerekiyor. Bu utanç tablosundan kurtulmalıyız. Çocuğa yönelik istismarı önlemek hem hukuki hem de insani bir görevdir."

Toplumun her kesiminde farkındalık yaratacak eğitsel ve dönüştürücü programları sistematik ve yaygın hale getirmek, çok ciddi politikalar oluşturmak ve uygulamak, vakaları bilimsel veri analizleri temelinde izlemek ve çözümler sunmak gerektiğini savunan Köse, şu görüşlerini paylaştı:

"Bunun için şimdi içinde bulunduğumuz siyasal, ekonomik, sosyokültürel koşulları dönüştürmek, eğitim sistemini yeniden, çağdaş insani değer anlayışı temelinde yapılandırmak gerekiyor. Çocuklarımıza yönelen cinsel, fiziksel ve duygusal şiddetin her türlüsünü kınıyor ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u görevini layıkıyla yapmaya davet eden Köse, her türlü destek ve teminat sözünü verdiğini aktardı.

Köse, "Yok sayarak, konunun üzeri kapatılarak taciz konusunun önüne geçilemez. Hepimiz biliyoruz ki bu konuda herkes sorumlu ancak iktidarın sorumluluğu çok daha fazla. Caydırıcı yasaların bir an evvel çıkmasını ve önlemlerin alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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