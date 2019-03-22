"Çocuğum deli yatıyor” demeden önce geniz etine baktırın

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Burak Kocagözoğlu, “Çocuk hasta olduğunda horlayabilir ama bir çocuk hasta olmadığı zaman da burnundan rahat nefes almıyorsa, haftada 4-5 gün ağzı açık yatıyorsa, yine haftada 4-5 gün horluyorsa bu normal değildir. Bunda tek sebep olmamakla birlikte en sık görülen sebep geniz etidir. Aileler ’deli yatıyor’ derler ama çocuk aslında nefes almaya çalışıyordur” dedi. Özel Ege Sante Tıp Merkezinden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Burak Kocagözoğlu, çocuklarda geniz eti hakkında önemli bilgiler verdi. Geniz etinin her çocukta bulunduğunu belirten Kocagözoğlu, “Çoğu zaman burnu tıkamayacak kadar küçük olduğu için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. İleriki yaşlarda görülmeyecek kadar ufalıp geçiyor. Ancak bazı çocuklarda bu lenf bezi kitlesi genellikle mikroba karşı, bazen de alerjik sebeplerden büyüyerek bölgeyi tıkıyor ve çeşitli sorunlara yol açıyor. En başta anormal bir burun tıkanıklığı şikayeti oluyor. Her çocukta grip sırasında burun tıkanıklığı olur ve normaldir. Çocuk hasta olduğunda horlayabilir ama bir çocuk hasta olmadığı zaman da burnundan rahat nefes almıyorsa, haftada 4-5 gün ağzı açık yatıyorsa, yine haftada 4-5 gün horluyorsa bu normal değildir. Bunda tek sebep olmamakla birlikte en sık görülen sebep geniz etidir. Çocuğun rahat uyuyamaması, verimsiz uyku uyuması çocuğun sağlığını olumsuz etkiler. Östaki borusunu tıkayacak kadar büyüdüğünde çocuk çok sık kulak iltihabı geçirir. Uykusunu rahat alamayan, derin uykuya geçemeyen çocuk mutlaka sağlık sorunu yaşar” diye konuştu.

“Aileler ‘deli yatıyor’ derler ama çocuk nefes almaya çalışıyor”

Geniz eti sorunu yaşayan çocukların tipik olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Kocagözoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Gece normal yatırırsınız, sabah yatağın öbür tarafında bulursunuz. Çocuk nefes tıkanıklığı yaşadığı için uykuda tam olarak uykusu açılmasa bile el yordamı ile doğru pozisyonu aramaya çalışır. Aileler ‘deli yatıyor’ derler ama çocuk aslında nefes almaya çalışıyordur. Bu çocuklar normalin üzerinde hastalanırlar. Genelde aileler ‘çocuğumuz buluttan nem kapıyor’ diye gelir. Hastalanmak normal ama senede 4-5 defa hastalanmak çok normal değil. Zaman zaman geniz etine eşlik eden bademcik büyümesi de gelişebilir. Bunu dikkatli değerlendirmek lazım. Yanlış bir tanıyla gereksiz yere geniz eti ve bademciğe müdahale etmek de, gerektiği zaman müdahaleden kaçınmak da aynı kötü sonuçları verebilir. Teşhisi çok doğru koymak lazım. Ne çok erken davranarak, ne çok geç kalarak değerlendirmek gerekiyor.”

Zamanlama çok önemli

Geniz etinin ne kadar büyüdüğünün ve ne kadar sorun oluşturduğunun çok önemli olduğunu kaydeden Kocagözoğlu, "Orta büyüklükte bir geniz eti ve kliniğe çok fazla yansımayan bir durumda, zamana bırakmak çözüm olabiliyor. Çocuğun yüz, çene ve damak yapısında soruna; kulaklarda zarara neden olmuyorsa, bu çocukları gerektiği zaman ilaç müdahalesiyle takip edebiliriz. Doktor kontrolüyle takip edilerek çocuklar izlenebilir ve operasyona ihtiyaç duymadan bu sorundan kurtulabilir. Ancak 10 yaşına gelmiş, damağı kubbe, yüksek ve dar şeklinde gelişmiş, bundan dolayı diş sorunları yaşayan, yüzünün orta bölümü uzamış, gözlerinin altında mor halkalar olan, kulak sorunu yaşayan, gece rahat uyuyamadığı için sabah zor kalkan, hatta gelişmesi etkilenen bir çocuğun geniz etini 10 yaşında aldırarak çok da fayda sağlamamış oluyorsunuz” dedi.

