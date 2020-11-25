Çocuğuna sezaryen doğumu öğretti, Twitter'dan yayınladı

İngiltere'de doktor olan bir anne oğluna oyun hamurlarından anatomi dersi verdi. Oyuncağın üzerine sahte bir göbek kordonu ve plasenta ekleyip, üstüne oyun hamuru katmanlarını yontarak rahim ve kasları yapan anne, sezaryen doğumdaki yapılan kesi izini dikmesini istedi.

Oğlunun nasıl doğduğunu merak etmesi üzerine oyun hamurlarından ameliyatını anlatan kadın, 'bugün evimizde bir doğum var' dedi.

Videoyu Twitter'da paylaşan kadın 80 bin üzerinde beğeni toplayarak viral oldu.

Ancak fikrin arkasındaki tatlı hikayeye rağmen, bazı kişiler arkasındaki tatlı hikayeye rağmen, anneyi "ürkütücü" ve "rahatsız edici" buldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Klibi yorumlayan bir anne şunları söyledi: 'Bir çocuk ve ergen psikiyatristi olarak, 2-12 yaş arası çocuklarınızla böyle bir oyun oynamamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Çocuğunuzun travma geçirmesine neden olabilir ve aynı zamanda çocukların da akranlarına aynısını yapmasına yol açabilir.'



