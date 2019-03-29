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Çocuğunu araba kazasından kurtarmış bir anne, her ailenin bilmesi gereken 3 şeyi paylaşıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 29.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

Çok fazla trafik kazası yaşanması nedeniyle, çocuklarımızın güvenliği oldukça önemli. Bu göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek. ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Rebecca Tafaro Boyer adındaki annenin başından geçenleri okuduğunuzda çocuğunuzun araç güvenliği konusunda ne kadar dikkatli olmanız gerektiğini bir kez daha anlayacaksınız.

Çocuğunu araba kazasından kurtarmış bir anne, her ailenin bilmesi gereken 3 şeyi paylaşıyor

Bir annenin, araba koltuğunun emniyet kemerini sabitleme dürtüsü, araba kazasından hemen önce çocuğunu kurtardı.

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Rebecca’nın kocası David ve oğulları William başka bir şehre gitmek için hazırlanıyorlardı. Kocası David çocuğu araba koltuğuna yerleştirmiş ancak, emniyet kemerini çok gevşek, göğüs klipsini de çok alçakta bağlamıştı. Anne koltuğun koşum kayışlarını sıkmış, göğüs klipsini de sabitlemişti.

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Baba ve oğul yola çıktıktan 15 dakika sonra kaza geçirmiş ancak küçük William oldukça güvendeydi.

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Rebecca'nın kocası David üç yerden ayağını kırdı - ama üç aylık William iyiydi. Hatta kaza esnasında uyanmamıştı bile.

İşte çocuğunuzun emniyet kemerini nasıl ayarlamanız gerektiği hakkında bilmeniz gerenler.

KÖTÜ AYARLANMIŞ ARABA KOLTUĞU KAYIŞLARI KAZA DURUMUNDA CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR

Araba koltuğu güvenliği uzmanlarına göre, birçok ebeveyn kötü ayarlanmış bir emniyet kemerinin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değil ve çocuklarını araba koltuğuna uygunsuz şekilde oturtmaya devam ediyor. Gevşek, düzensiz veya bükülmüş kayışlar, göğüs klipsinin yanlış pozisyonu ve çocuk büyüdükçe koşum takımı ayarlamaması - ebeveynlerin yapmaya devam ettiği hatalardan sadece birkaçı.

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Güvenlik uzmanları, çocuğunuzu bir araba koltuğuna emniyetli bir şekilde yerleştirmenize ve çocuğunuzun güvende olduğundan emin olmanıza yardımcı olacak koşum stratejileri geliştirmiştir.

GÖĞÜS KLİPSİNİ ÇOCUĞUNUZUN KOLTUKALTI SEVİYESİNE GETİRİN

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Göğüs klipsinin amacı koşum kayışlarını araba kazası sırasında ait oldukları yerde tutmak ve böylece çocuğunuzun olduğu yerde kalmasını sağlamaktır. Göğüs klipsi için doğru yer çocuğun koltukaltı seviyesindedir.
Klips çok aşağı yerleştirilmişse, vücudun yumuşak kısımlarına çok fazla kuvvet uygulayabilir. Ya da çok fazla yukari yerleştirilmişse (çenenin hemen altı gibi) çocuğun boynunu veya boğazını çürütebilir.

EMNİYET KAYIŞININ BÜKÜLMEDİĞİNDEN EMİN OLUN

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Bükülmüş kayışlar, araba koltuğunun kilitleme mekanizmalarına bağlanabilir çocuğun vücuduna daha fazla baskı uygular ve bu da araba kazasının etkisini kötüleştirir.
Tüm kayışların düz durduğundan ve eşit olduğundan emin olun. Bükülmüş kayışları tekrar düzleştirmek için göğüs klipsinden geçirin.

KAYIŞLARI DOĞRU ŞEKİLDE SIKIN VE EŞİT OLDUKLARINDAN EMİN OLUN

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Kablo demetinin kayışları çok gevşek olursa, çocuk araba kazası durumunda araba koltuğunun dışına çıkar ve hatta koltuktan tamamen fırlayabilir. Çocuğun omuz bölgesindeki kayış gevşek olmamalıdır. Kayışların eşit şekilde sıkıldığından emin olun, aksi takdirde çarpma kuvveti eşit şekilde dağılmaz ve yaralanma riski artar.
Kayışları ayarladıktan sonra göğüs klipsini koltuk altı seviyesine getirmeyi unutmayın.

Bu bilgiyi diğer ebeveynlerle paylaşmaktan çekinmeyin!

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