Çocuğunu araba kazasından kurtarmış bir anne, her ailenin bilmesi gereken 3 şeyi paylaşıyor

Araba koltuğu güvenliği uzmanlarına göre, birçok ebeveyn kötü ayarlanmış bir emniyet kemerinin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değil ve çocuklarını araba koltuğuna uygunsuz şekilde oturtmaya devam ediyor. Gevşek, düzensiz veya bükülmüş kayışlar, göğüs klipsinin yanlış pozisyonu ve çocuk büyüdükçe koşum takımı ayarlamaması - ebeveynlerin yapmaya devam ettiği hatalardan sadece birkaçı.

Rebecca'nın kocası David üç yerden ayağını kırdı - ama üç aylık William iyiydi. Hatta kaza esnasında uyanmamıştı bile.

Rebecca’nın kocası David ve oğulları William başka bir şehre gitmek için hazırlanıyorlardı. Kocası David çocuğu araba koltuğuna yerleştirmiş ancak, emniyet kemerini çok gevşek, göğüs klipsini de çok alçakta bağlamıştı. Anne koltuğun koşum kayışlarını sıkmış, göğüs klipsini de sabitlemişti.

Güvenlik uzmanları, çocuğunuzu bir araba koltuğuna emniyetli bir şekilde yerleştirmenize ve çocuğunuzun güvende olduğundan emin olmanıza yardımcı olacak koşum stratejileri geliştirmiştir.

GÖĞÜS KLİPSİNİ ÇOCUĞUNUZUN KOLTUKALTI SEVİYESİNE GETİRİN

Göğüs klipsinin amacı koşum kayışlarını araba kazası sırasında ait oldukları yerde tutmak ve böylece çocuğunuzun olduğu yerde kalmasını sağlamaktır. Göğüs klipsi için doğru yer çocuğun koltukaltı seviyesindedir.

Klips çok aşağı yerleştirilmişse, vücudun yumuşak kısımlarına çok fazla kuvvet uygulayabilir. Ya da çok fazla yukari yerleştirilmişse (çenenin hemen altı gibi) çocuğun boynunu veya boğazını çürütebilir.

EMNİYET KAYIŞININ BÜKÜLMEDİĞİNDEN EMİN OLUN

Bükülmüş kayışlar, araba koltuğunun kilitleme mekanizmalarına bağlanabilir çocuğun vücuduna daha fazla baskı uygular ve bu da araba kazasının etkisini kötüleştirir.

Tüm kayışların düz durduğundan ve eşit olduğundan emin olun. Bükülmüş kayışları tekrar düzleştirmek için göğüs klipsinden geçirin.

KAYIŞLARI DOĞRU ŞEKİLDE SIKIN VE EŞİT OLDUKLARINDAN EMİN OLUN