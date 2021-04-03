Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin B., boşanma aşamasındaki eşi S.B.'nin yanında kalan çocuğunu görmek için kayınpederinin evine gitti. İddiaya göre kapıyı çalan Şahin B., 'Çocuk uyuyor, göremezsin' cevabı aldı. Bir süre kapıda bekleyen Şahin B., çocuğunu göremeyince belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, kalbine ateş etti.

Silah sesi üzerine kapıya çıkan aile, Şahin B.’yi yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)



