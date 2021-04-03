HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

03.04.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şahin B. (35), boşanma aşamasındaki eşinin çocuğunu kendisine göstermediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında kalbine tabanca ile ateş ederek intihar etti.

Çocuğunu göremediğini iddia edip, kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin B., boşanma aşamasındaki eşi S.B.'nin yanında kalan çocuğunu görmek için kayınpederinin evine gitti. İddiaya göre kapıyı çalan Şahin B., 'Çocuk uyuyor, göremezsin' cevabı aldı. Bir süre kapıda bekleyen Şahin B., çocuğunu göremeyince belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, kalbine ateş etti.

cocugunu-goremedigini-iddia-edip-kayinpederinin-evinin-kapisinda-intihar-etti_8952_dhaphoto1

Silah sesi üzerine kapıya çıkan aile, Şahin B.’yi yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Korkunç olay! Sokak ortasında öldürüldüKorkunç olay! Sokak ortasında öldürüldü
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Ordu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Antalya'da mehteran takımıyla kız isteme merasimi

Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi 'pes' dedirtti

18 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü

Korkunç olay! Sokak ortasında öldürüldü

Deniz salyası nedir? Müsilaj nedir?

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike deniz salyası nedir?

Polis haftası ne zaman? İşte en yeni polis haftası mesajları

Polis haftası ne zaman? En yeni polis haftası mesajları

Çıplak ayakla 2 kilometre koşup yardım istedi! 'Eşim beni dövüyor'

Çıplak ayakla 2 kilometre koşup yardım istedi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.