Çocuğunu sattı, aldığı parayla alışveriş yaptı

19 aylık bebeğini alışveriş için sattı

Ne tür bir canavar böyle bir şey yapar?

1 / 3 Çin'de yaşanan olay 'Ne tür bir canavar böyle bir şey yapar?' dedirtiyor. Yu adındaki kadın, 19 aylık kızını insan tacirlerine sattığı için tutuklandı. Polise verdiği ifadede önce çocuğunun kayıp olduğunu söyleyen kadın, 20 saat sonra polislerin araştırmaları sonucu yakayı ele verdi.

2 / 3 Çocuğunun tren istasyonunda kayıp olduğunu söyledikten sonra kadının banka işlemlerini kontrol eden polisler hesabına 50 bin yuan yattığını gördüler. Başka bir işlem kaydı Yu'nun aynı gün alışverişe gittiğini, kozmetik ve diğer eşyalara para harcadıklarını tespit ettiler. Memurlar paranın şüpheli insan tacirleri tarafından gönderildiğine inanıyorlardı.