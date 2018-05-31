KADIN

Çocuğunu sattı, aldığı parayla alışveriş yaptı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 10:11 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan olay akıllara durgunluk verecek cinsten. Çin'in Henan eyaletinde yaşayan bir anne görünüşe göre alışveriş arzusunu tatmin etmek için çocuğunu sattı. Yu adındaki kadın, alıcıyla birlikte tutuklandı.

19 aylık bebeğini alışveriş için sattı

Ne tür bir canavar böyle bir şey yapar?

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Çin'de yaşanan olay 'Ne tür bir canavar böyle bir şey yapar?' dedirtiyor. Yu adındaki kadın, 19 aylık kızını insan tacirlerine sattığı için tutuklandı. Polise verdiği ifadede önce çocuğunun kayıp olduğunu söyleyen kadın, 20 saat sonra polislerin araştırmaları sonucu yakayı ele verdi.
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Çocuğunun tren istasyonunda kayıp olduğunu söyledikten sonra kadının banka işlemlerini kontrol eden polisler hesabına 50 bin yuan yattığını gördüler. Başka bir işlem kaydı Yu'nun aynı gün alışverişe gittiğini, kozmetik ve diğer eşyalara para harcadıklarını tespit ettiler. Memurlar paranın şüpheli insan tacirleri tarafından gönderildiğine inanıyorlardı.
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İfadesi alındıktan sonra tren istasyonunda bebeği aramaya başlayan polisler güvenlik kameralarını da inceledikten sonra bebeğin satıldığına emin oldular. Huahua adındaki 19 aylık çocuk insan tacirlerinin evinde bulundu. Bebeği alan kişiler ve anne Yu, kızını insan kaçakçılarına satmayı planladığı için tutuklandı. Bebek ise babasına teslim edildi. Yu'nun kocası, 'Hücrede kendine iyi bak. Çıktığında seni çocuğumuzla almaya geleceğiz. Ona burada neden yattığını sen anlatırsın' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
çin Henan Yu

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