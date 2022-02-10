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Çocuğunun gözü önünde eşini katletmişti, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi! İfadesindeki 'WhatsApp' detayı... "Gururum incindi, bıçakladım"

10.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Burhan Dursun (36) 13 yıllık eşi Tuğba Dursun’u (38) çocuğunun gözü önünde 5 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Dursun’un ifadesindeki ‘WhatsApp’ detayı dikkat çekti. İfadesinde “Gururum incindi, bıçakladım” dedi. Dursun hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çocuğunun gözü önünde eşini katletmişti, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi! İfadesindeki 'WhatsApp' detayı... "Gururum incindi, bıçakladım"

Olay, geçen yıl 22 Eylül’de Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde meydana geldi. Burhan Dursun, 3 çocuk annesi eşi Tuğba Dursun ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla, yatakta yatan eşini, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Boğazına 2, karnına 2 ve eline de 1 bıçak darbesi alan Tuğba Dursun, kanlar içinde yataktan düşerken, Burhan Dursun ise iki çocuğunu yanına alarak evden çıktı. Ablası Nimet K.’nın (42) Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki evine giden Burhan Dursun, çocuklarını bırakıp, "Hakkını helal et” dedi. Durumdan şüphelenen Nimet K.’nın ihbarı üzerine eve gelen polis, kapının önünde Burhan Dursun ile karşılaştı. Olayı anlatan Dursun gözaltına alınırken, polis eşliğinde eve giren sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuğba Dursun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından Tuğba Dursun, toprağa verildi.

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"GURURUM İNCİNDİ, BIÇAKLADIM"

Emniyete götürülen Burhan Dursun ifadesinde, eşiyle 10 yıldır geçimsizlik yaşadıklarını, sürekli kavga edip barıştıklarını anlattı. Son 5 yıldır ise eşinin kendisine hakaret edip, onur kırıcı sözler söylediğini öne süren Dursun, "Tuğba, ben işteyken bakım yapar, ben geldiğimde ise kendisine hiç bakmazdı. Gece vardiyasında çalışırken sürekli WhatsApp’ta çevrim içi olduğunu görürdüm. Sürekli cep telefonuyla uğraşır, başkalarıyla konuşurdu. Dişi ağrıyordu, doktora ödeyeceğim parayı denkleştirmeye çalışıyordum. Tuğba, ‘Sen bize bakamıyorsan, ben bize bakacak birisini bulurum’ dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana ‘Baba’ diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım” dedi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Burhan Dursun hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

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İddianamede, Burhan Dursun'un borç meselesi nedeniyle eşi Tuğba Dursun ile evlerinde tartışmaya başladığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu sanığın yatak odasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Sanık, iddianamedeki ifadesinde suçunu itiraf etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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