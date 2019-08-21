Çocuğunuz okula giderken karın ağrısı çekiyorsa psikolojik destek gerekebilir

Klinik Psikolog Buse Başköylü, yaptığı açıklamada, yaklaşan eğitim ve öğretim takvimi öncesi ailelere uyarılarda bulundu. Başköylü, okul fobisi, çocuğun anne ya da babaya bağımlı olması ve okula oryantasyon süreci sırasında sürenin uzaması gibi durumlarda, ailelerin çocuk-aile ve öğretmen iş birliği ile birlikte psikolojik destek almaktan kaçınılmaması gerektiğini belirti. 'OKULLARIN AÇILDIĞI BU DÖNEMDE UYUM PROBLEMLERİ KARŞIMIZA ÇIKIYOR' Çocuk, ergen ve aileleri ile çalışan ve psikoterapi süreçlerini yürüten Başköylü, “Çocuklarda psikolojik destek çoğu zaman gerekli oluyor ancak bazen aileler bunu göz ardı edebiliyor ya da kendileri halledebileceğini düşündüğü için çocukla bir uğraş verebiliyorlar. Ancak bazı durumlarda psikologa başvurmak gerekebiliyor. Özellikle okulların açıldığı bu dönemde çocuklar uyum problemleri ile baş başa kalabilirler. Anneden ayrılma gibi bir sıkıntı yaşayan çocuk varsa eğer okulun başlama sürecinde mutlaka bir psikolojik destek alınmalı” dedi. KÜÇÜK YAŞ GRUPLARINDA 'OKUL FOBİSİNE' DİKKAT!

Başköylü, “Çünkü okul fobisi dediğimiz bir durum olduğu zaman çocuklarda akademik olarak başarının düşük olması, okula alışması oldukça zor bir süreç oluyor. Annenin çocuğa çok bağımlı olduğu durumlarda da okul fobisi görülebiliyor, sadece çocuğun anneye bağlı olduğu durumlarda değil. O yüzden okula alıştırma sürecinde destek alınması önemli bir konu oluyor. Tabi ki öğretmene de burada büyük bir rol düşüyor. Öğretmenin çocuğu okula alıştırması, özellikle küçük yaş gruplarında oryantasyon sürecinde öğretmenin sorumluluğu artıyor” diye konuştu. 'KARIN AĞRISI, ŞİDDETLİ AĞLAMA NÖBETLERİ VE OKULA GİTMEMEK İÇİN ÇEŞİTLİ BAHANELER' Okula oryantasyon sürenin uzamasını ve bazı sıkıntıların artarak devam etmesi durumunda destek alınması gerektiğini belirten Başköylü, “Eğer çocuk okula giderken karın ağrısı gibi belirtiler gösteriyorsa ancak gerçekte bir tıbbi olarak karın ağrısı yok ise çok şiddetli ağlama nöbetleri geçiriyorsa, okula gitmemek için çeşitli bahaneler üretiyorsa çocuk okula hazır değil demektir. Ancak bu okula hazır olmama süreci gelişimsel olarak değil, çocuğun psikolojik olarak okula hazır olmadığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.