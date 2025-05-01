Çocuğunuzda bu belirtilere dikkat! Kalp hastalığının habercisi olabilir...

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, çocuk sağlığı alanında önemli bir adım attı. Bilim dalı bünyesinde hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Karagözlü, çocuk kardiyolojisinin önemi ve kalp hastalıklarında erken tanının hayati rolü hakkında bilgi verdi.

"DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI, YAKLAŞIK 8–10 BEBEKTE GÖRÜLÜR"

Çocuk kardiyolojisinin doğum öncesi (fetal dönem) dahil olmak üzere yenidoğan, bebek, çocuk ve ergenlik dönemindeki (0–18 yaş) bireylerin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen bilim dalı olduğunu bildiren Dr. Karagözlü, "Çocuklarda doğuştan ve sonradan gelişen kalp hastalıkları görülebilmektedir. Doğuştan kalp hastalıkları her bin canlı doğumda yaklaşık 8–10 bebekte görülür. Bu oran, doğumsal anomaliler arasında en sık rastlanan gruplardan biridir. Anne veya babada doğuştan kalp hastalığı tanısı varsa bu risk yaklaşık 2,5 kat artmaktadır" dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Çocuklarda kalp hastalığından şüphelendirecek belirtiler hakkında bilgi veren Karagözlü açıklamasında, "Bu belirtiler; hızlı nefes alma, zorlanarak solunum, beslenme güçlüğü, emmeme, morarma (özellikle dudaklarda ve tırnaklarda), sık akciğer enfeksiyonu geçirme, bayılma veya çarpıntı atakları, göğüs ağrısı (özellikle eforla ilişkili), gelişme geriliği ve egzersiz intoleransıdır. Bu belirtilerden birinin ya da birkaçının olması, ailede doğuştan kalp hastalığı veya ani ölüm öyküsü bulunması, yenidoğan taramasında üfürüm duyulması ya da yenidoğan taramasından geçememesi, elektrokardiyografi (EKG) veya telekardiyografi gibi testlerde anormallik durumunda çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

"KARDİYOLOJİK TARAMA YAPILMALIDIR"

Bazı doğumsal kalp hastalıkları önlenemese de, edinsel kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir ve zamanında tanı ile tedavi edilebilir olduğunun altını çizen Karagözlü, "Ailelerin bu konularda yapabilecekleri; gebelik öncesi ve sırasında düzenli sağlık kontrolleri, gebelikte enfeksiyonlardan korunma, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılması, sigara dumanı ve zararlı maddelerden çocukların uzak tutulması, aşıların tam yapılması (özellikle kızamık, grip gibi enfeksiyonlardan koruma), ailede ani ölüm öyküsü ya da sağırlık öyküsü varsa erken dönemde kardiyolojik tarama yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır