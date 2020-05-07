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Çocuğunuzla konuşurken dikkatli olun! Bu hatalar çok kötü sonuçlar doğurabilir

Göksi Beköz Göksi Beköz
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyayı ebeveynlerin gözünden öğrenmeye başlayan çocuklar, kullandığınız sözlerden hiç tahmin etmediğiniz kadar çok etkilenir. Çocuğunuzun fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken aynı zamanda onu duygusal açıdan da doyurmalı ve sağlıklı iletişimi ona doğru bir şekilde öğretmelisiniz. Gelin, anne-baba olarak çocuğunuzla iletişim kurarken hangi hatalardan kaçmanız gerektiğine bir bakalım.

Çocuğunuzla konuşurken dikkatli olun! Bu hatalar çok kötü sonuçlar doğurabilir

Ebeveyn olarak çocuğunuzu yetiştirirken doğru iletişim kurmanız, hayat boyu çocuğunuzla aranızdaki bağın sağlam ve güvenilir olmasını sağlar. Empati kurmadan, ihtiyaçlarını anlamadan ve dertlerine ortak olmadan kurduğunuz yanlış iletişim ile aranızdaki bağı zayıflatabilir ve gelecekte aile içinde kopukluklara neden olabilirsiniz. İşte çocuğunuzla iletişim kurarken yapmamanız gereken hatalar…

SORULARINI GEÇİŞTİRMEYİN

Çocuklar bazen insanın sabrını zorlayacak kadar çok soru sorsalar da bu durum karşısında sabırlı olmalısınız. Size sıradan gelen ve önemsemediğiniz şey, onun için ilgi çekici ve merak uyandırıcı olabilir. Çocuğunuzun, çevresini ve dünyayı sorular ve sorulardan aldığı cevaplar aracılığıyla tanımaya çalıştığını unutmayın.

OLUMSUZ DİL KULLANMAYIN

Çocuğunuzla konuşurken kullandığınız kelimeler, söyleme tarzınız ve cümlelerinizin taşıdığı anlamların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Konuşurken ne söylediğinizin yanında nasıl söylediğiniz konusunda da dikkatli olmalısınız. İfade şeklinizi biraz değiştirerek çocuklarınızla olan ilişkilerinizde daha özenli davranmış olursunuz.

Olumsuz dil iletişime eksi puanla başlamanıza neden olur. Mesela “Ödevlerini bitirmeden bilgisayarda oyun oynayamazsın” yerine “Ödevlerini bitirdikten sonra bilgisayarda oyun oynayabilirsin” diyebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz olumsuz davranış ve ceza yerine, çocuğunuzdan beklediğiniz davranışı söyleyerek ardından keyifli bir etkinliği hedef gösterirsiniz. Bu durum çocuklar dışında biz yetişkinler için de geçerli, değil mi?

KURDUĞUNUZ CÜMLELERE DİKKAT EDİN

Anne-baba olarak çocuğunuzla iletişim kurarken aşırı öz güvene veya öz güven zedelemesine neden olabilecek kelimelerden uzak durmanız gerekir. Her yaptığına “Aferin, harika olmuş” diyerek aşırı öz güven yaratmış olursunuz. Bu durumda çocuğunuz bir şeyi yanlış yaptığında kabullenmez. Aynı şekilde tersi bir söylemde bulunmanız, öz güven zedelenmesine neden olur. Daha gerçekçi ama yapıcı olan cümleler kullanmalısınız.

DURMADAN EMİRLER VERMEYİN

Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, şöyle yapma böyle yap gibi ifadeler çocuğunuzu sıkmaya başlar ve çocuğunuz bu durumdan yanlış etkilenir. Uyarma şekliniz sürekli talimatlar ve emirler vermek yönünde olmamalı. Bu durum; çocuğunuza yapmamayı, inatlaşmayı ve geçiştirmeyi öğretir. Çocuğunuzdan yapabileceği, yerine getirebileceği şeyleri istemelisiniz. Emir vermek tek taraflı olan bir konuşmadır ve bu şekilde çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmanız mümkün olmaz. Olumlu dönüş almak istiyorsanız eleştiri ve uyarılarınıza saygı katmalısınız.

KARŞINIZDA BEBEK VARMIŞ GİBİ KONUŞMAYIN

Özellikle 3 yaşını geçmiş çocuklarınızla konuşurken ses tonunuzu ve tavrınızı bir yetişkinle konuşuyormuş gibi ayarlamalısınız. Çocuğunuz bu durumda ciddiye alındığını hisseder.


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