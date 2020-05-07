Çocuğunuzla konuşurken dikkatli olun! Bu hatalar çok kötü sonuçlar doğurabilir

Ebeveyn olarak çocuğunuzu yetiştirirken doğru iletişim kurmanız, hayat boyu çocuğunuzla aranızdaki bağın sağlam ve güvenilir olmasını sağlar. Empati kurmadan, ihtiyaçlarını anlamadan ve dertlerine ortak olmadan kurduğunuz yanlış iletişim ile aranızdaki bağı zayıflatabilir ve gelecekte aile içinde kopukluklara neden olabilirsiniz. İşte çocuğunuzla iletişim kurarken yapmamanız gereken hatalar…

SORULARINI GEÇİŞTİRMEYİN

Çocuklar bazen insanın sabrını zorlayacak kadar çok soru sorsalar da bu durum karşısında sabırlı olmalısınız. Size sıradan gelen ve önemsemediğiniz şey, onun için ilgi çekici ve merak uyandırıcı olabilir. Çocuğunuzun, çevresini ve dünyayı sorular ve sorulardan aldığı cevaplar aracılığıyla tanımaya çalıştığını unutmayın.

OLUMSUZ DİL KULLANMAYIN

Çocuğunuzla konuşurken kullandığınız kelimeler, söyleme tarzınız ve cümlelerinizin taşıdığı anlamların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Konuşurken ne söylediğinizin yanında nasıl söylediğiniz konusunda da dikkatli olmalısınız. İfade şeklinizi biraz değiştirerek çocuklarınızla olan ilişkilerinizde daha özenli davranmış olursunuz.