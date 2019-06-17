Çocuğunuzu ev kazalarından korumak için 15 altın kural

Ev kazalarının önlenmesinde anne, baba ve bakıcıların yeterince bilinçli olması büyük önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Erkan Uçlar, çocukların evde yaşayabilecekleri kazalar ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

YERLERİN ISLAK OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olması, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunması özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırlamaktadır. Pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz bir şekilde açık tutulması, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmaması yaşamı tehdit edici kazalara yol açmaktadır. Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi ev kimyasallarla çocukların teması da zehirlenmelerin en önemli nedenleridir.

KAZA SIRASINDA PANİĞE KAPILMAYIN

Yaşanan kazalar sırasında panik yapılmaması çok önemlidir. Çocuğun güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra 112 gibi ilgili acil numaralar aranmalı ve profesyonel destek alınmalıdır. Acil gerekli olabilecek sağlık kuruluşu, zehir danışma merkezi, itfaiye ve güvenlikle ilgili numaraları mutlaka telefonunuzda kayıtlı bulundurulmalıdır.