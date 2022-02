Çocuğunuzun bayılacağı ve uzun yıllar kullanacağı en iyi akülü arabalar

Eskiden her yerde görmenin pek mümkün olmadığı akülü araçlar, model çeşitliliği ve makul fiyatlarıyla son yıllarda daha fazla karşımıza çıkıyor. Eğer siz de çocuğunuzu bu harika hediyeyle sevindirmek istiyor ve "Akülü araba nasıl çalışır?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım. Aracın güç düğmesini açmak, düğme ya da vites koluyla istenen yönü belirlemek ve gaz pedalına hafifçe basmak yeterli! Bu kadar teknik bilgiden sonra isterseniz gelin, en iyi modellerin yer aldığı listemize hep birlikte göz atalım.

1. Otomatik frenleme özelliğiyle Pilsan Uzaktan Kumandalı Akülü Araba

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi akülü araba markası arasında gösterilen Pilsan, şık spor araba modeliyle karşınızda. Pilsan Uzaktan Kumandalı Akülü Araba, 3 yaş ve üzeri çocukların kullanımı için uygun. Maksimum 35 kg taşıma kapasitesine sahip. 3.5 - 7 km arasında hız yapabilir. 12 V akülü araba, ayağı gazdan çekince otomatik frenleme yapar ve çocukların güvenle kullanmasını sağlar. Aşırı ısınmaya ve akıma karşı koruma özelliğiyle kendini korumaya alır. Araç, akıllı anahtarıyla çalışır. Emniyet kemeri, kaza anında çocukları güvende tutar. Aracın aküsünü hem şarj soketi hem harici şarjla doldurmak mümkün. İleri ve geri vitesiyle rahat kullanılır. Elektronik kornası kaza riskini azaltır. MP3 çalma fonksiyonuyla sürüş sırasında çocuğunuz müzik dinleyebilir. Yavaş hareketlerle kalkış yaptığı için çocuğunuz aracı rahatça çalıştırabilir. Hareket halindeyken yanan farlar, özellikle karanlık ortamlarda aracın görünmesini sağlar. Hareketli aynalar ise sürüş sırasında görüş alanını genişletir. 2.4 GHz uzaktan kumanda mesafesiyle aracı siz de rahatça kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerinden 3 kademeli hız seçeneğinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Üstelik çocuk sağlığına uygun materyallerle üretilen akülü araç, kanserojen madde de içermez.

2. Uzaktan kumandayla kontrol edilebilen Babyhope Baby Hope Bugo Akülü Araba

Spor görünümlü en iyi akülü araba tavsiyesi isterseniz Babyhope Baby Hope Bugo Akülü Araba'yı tercih edebilirsiniz. Araç, tek kişinin kullanımı için uygun. 12 V aküyle çalışır. Maksimum 25 kg taşır. Saatte 3.3 km hız yapabilen akülü araç, slow ve fast moduyla istediğiniz hızı seçmenize imkan verir. İleri ve geri vites özelliğiyle kolay kullanılır. 2.4G Bluetooth kumandası olduğu için siz de aracı dilediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. 3 ve 5 yaş arası çocukların kullanabileceği akülü araba, far ve LED özelliğiyle karanlık ortamlarda fark edilir. MP3 özelliği, SD kart ve USB girişiyle çocuğunuzun en sevdiği şarkıyı çalmasına izin verir. Deri döşemeli koltukları ise konforlu kullanım sunar. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

3. Engebeli arazilerde kullanılabilen Dolu Dakar Akülü Araba

En iyi akülü araba modelleri arasında gösterilen Dolu Dakar Akülü Araba, 36 ay ve üzeri çocukların kullanımı için uygun. Aracın açılır kapanır kapıları, inip binmeyi kolaylaştırır. Amortisörlü olduğu için engebeli arazilerde de kullanılır. 2 ileri ve 1 geri vitesi sayesinde her yöne rahat hareket eder. Otomatik frenleme sistemiyle kaza durumda çocuğunuzu güvende tutar. Farlar, loş ve karanlık ortamlarda aracın fark edilmesini sağlayarak istemeyen kazaların önüne geçer. İç ve dış mekanlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz araba, 50 kg taşıma kapasitesine sahip. Tam dolu şarjla ortalama 60 dakika kullanım süresi sunar. Üç kademeli hız ayarı bulur. 3.5 ila 5 km arasında hıza izin verir. Sağlığa uygun maddeden üretildiği için çocuğunuzu korur. Dilerseniz aracı uzaktan kumandasıyla siz de kolayca kontrol edebilirsiniz.

4. Emniyet kemeriyle çocuğunuzu güvende tutan Baby Toys Off Road Akülü Araba

"En iyi akülü araba hangisi?" diye soracak olursanız Baby Toys Off Road Akülü Araba'yı tercih edebilirsiniz. Tek kişilik tasarlanan araç, saate 3.5 km hız yapabilir. İleri ve geri vitesi sayesinde çocuğunuz aracı istediği yöne rahatlıkla hareket ettirebilir. Aracın aynaları kullanılmadığı zamanlarda katlanabilir. Böylece olası çarpmalarda zarar görmez. Ön farlar, özellikle karanlık ortamlarda aracın fark edilmesini sağlar ve istemeyen kazaların önüne geçer. 35 kg taşıma kapasiteli akülü araç, emniyet kemeri sayesinde çocuğunuzun güvenle kullanmasını sağlar. Korumalı sigorta fonksiyonuyla kendini korumaya aldığı için kullanım ömrünü uzatır. Otomatik fren sistemi sayesinde çocuğunuz gazdan ayağını çekince otomatik olarak durur. Elektronik korna, daha güvenli bir kullanım imkanı verir. Tam doluyken 1 ila 1.5 saat arasında sürüş süresi tanır.

5. Farlarıyla karanlık ortamlarda fark edilen AndCar - Maserati Akülü Araba

Çocuğunuzu gösterişli bir araçla sevindirmek isterseniz en iyi akülü araba arasında yer alan AndCar - Maserati Akülü Araba'yı tercih edebilirsiniz. 30 kg taşıma kapasiteli araba, 3 ila 6 yaş arası çocukların kullanımı için uygun. Kornası sayesinde istenmeyen kazaların önüne geçer. Sürüş sırasında yanan farlar, karanlık ortamlarda aracın görünmesini sağlar. Yavaş, orta ve hızlı olmak üzere 3 farklı hız hademesi bulunur. Uzaktan kumanda fonksiyonuyla siz de aracı rahatça kontrol edilirsiniz. Kumandada yer alan hız göstergesi üzerinden aracın hızını her an takip edebilirsiniz. Sağa, sola ve arkaya hareket edebilen akülü araç, USB girişi ve MP3 özelliğiyle çocuğunuzun sürüş sırasında müzik dinlemesine olanak verir. Dayanıklı materyallerden üretilen araç, uzun yıllar boyunca kullanılır.

6. 60 kg taşıma kapasiteli Feber Challenger Jeep Akülü Araba

Akülü araba tavsiyesinde bir diğer önerimiz olan Feber Challenger Jeep Akülü Araba, 60 kg taşıma kapasitesine sahip. 3 ila 7 yaş arasın çocukların kullanabileceği araca aynı anda iki kişi rahatlıkla binebilir. Maksimum 5.3 km hız yapan akülü araba, tam şarj ile 60 dakika kesintisiz kullanılır. İleri ve geri vites özelliğiyle çocuğunuz aracı istediği yöne hareket ettirebilir. Farları sayesinde karanlık ortamlarda fark edilir ve istenmeyen kazaların oluşmasını önler. Çocuğunuzun keyifli vakit geçirmesini sağlayan akülü araba, sağlam plastik malzemesiyle uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım imkanı verir.

7. Deri koltuklarıyla Rollplay W418QHG4 Porsche Spyder Akülü Araba

"En iyi akülü araba markası hangisi?" sorusunun cevabı olabilecek Rollplay, W418QHG4 Porsche Spyder Akülü Araba modeliyle karşınızda! Araç, tek kişinin kullanımı için uygun. 12 V çift motoru bulunan akülü araba, çocuğunuzun keyifli bir sürüş gerçekleştirmesine yardımcı olur. Gerçekçi araç paneli, gerçek araç izlenimi yaratır. Yan aynaları, kullanım sırasında çocuğunuzun etrafını kontrol etmesini sağlar. Ayrıca kullanmadığı zamanlarda da katlanır. Manuel kullanımın dışında uzaktan kumandayla kontrol edilebilen akülü araç, çocuğunuzun daha güvende olmasını sağlar. Yanan farlarıyla karanlık ortamlarda diğer araç ve kişiler tarafından rahatlıkla görünür. Bu sayede istenmeyen kazları önler. MP3 ve FM radyo özelliğiyle çocuğunuz istediği an müzik dinleyebilir. Deri koltukları ise konforlu kullanım imkanı sunar. Sağlam tasarımıyla uzun yıllar kullanılır.

8. 3 kademeli hız ayarıyla Pilsan Panther Akülü Araba

Akülü araba çeşitleri arasında cip modeliyle dikkat çeken Pilsan Panther Akülü Araba, 3.5 ila 7 km arasında 3 kademeli hız ayarına sahip. 1 saniye gecikmeli devreye giren ileri ve geri vites özelliğiyle çocuğunuz aracı istediği yöne rahatlıkla hareket ettirebilir. Emniyet kemeri, sürüş sırasında güvenli kullanım imkanı verir. Sabit aynalar, çocuklarının arkasını görmesini sağlar. Elektronik korna, sürüş esnasında fark edilmesine yardım eder. Akıllı anahtar sistemiyle kolayca çalışır. Akıma ve aşırı ısınmaya kaşı koruma sistemi, aracın kendini korumasını sağlar. Arka ve ön siperliği istendiği zaman sökülüp takılabilir. Çıkabilen aküyü ister şarj giriş yuvasıyla ister şarj aparatıyla doldurabilirsiniz. Hareket halindeyken yanan farlar ise karanlık ortamlarda istenmeyen kazaların oluşmasını önler. Araç, çocuğunuz gaz pedalından ayağını çektiği anda otomatik olarak fren yapar. 2.4 GHz uzaktan kumandayla siz de aracı kontrol edebilirsiniz. Maksimum 35 kg taşıma kapasitesi bulunan akülü araç, tek kişinin kullanımı için uygun.

9. Güvenli ve eğlenceli sürüş deneyimi yaşatan Dolu Hunter Akülü Araba

Dolu Hunter Akülü Araba, 12 V aküsüyle çocuğunuz için ideal araçlar arasında yer alır. Maksimum 35 kg taşıma kapasiteli ürün, amortisör özelliğiyle engebeli alanlarda çocukların konforlu bir sürüş deneyimi yaşamasına yardım eder. Otomatik fren sistemi, çocuğunuz gazdan ayağını çekince otomatik olarak durur. Farlarının yanı sıra tepede bulunan ışıklar da karanlık ve loş ortamlarda aracın fark edilmesini sağlar. Uzaktan kumanda, ebeveynlerin istediği anda aracı kontrol etmesini sağlayarak çocukları güvende tutar. Tam şarj ile 1 - 1.5 saat arasında sürüş süresi sunan akülü araç, USB girişi ve MP3 radyo özelliği ile sürüş sırasında çocuğunuzun müzik dinlemesine imkan verir. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

10. Tam tur dönebilen direksiyonuyla Aliş 4 x 4 Off Road Akülü Araba

Çocuğunuz off road araçları seviyorsa size harika bir önerimiz var, Aliş 4 x 4 Off Road Akülü Araba! Araç, 3 ila 10 yaş arasında çocukların kullanımına uygun. 55 kg taşıma kapasiteli araba, tam dolu şarjla 90 dakika boyunca kesintisiz kullanılır. Çift koltuk emniyet kemeri, sürüş sırasında çocukların güvende olmasını sağlar. Tam tur dönebilen direksiyonu sayesinde çocuğunuz aracı dilediği yöne rahatça hareket ettirebilir. Çift özel şanzımanı bulunan araç, konforlu bir dürüş deneyimi sunar. Kontak anahtarıyla kolayca çalışır. Farları ise loş ve karanlık alanlarda aracın görünmesini sağlar. Böylece istenmeyen kazaları engeller. Elektrikli fren, güvenli bir kullanım sunar. Polifonik korna, aracın her yerde fark edilmesine destek olur.

11. Sert zeminlerde yumuşak sürüş deneyimi için Audi Q7 Akülü Araç

3 yaş ve üzeri çocukların kullanımı için uygun Audi Q7 Akülü Araç, 12 V akülere sahip. Sembolik emniyet kemeri bulunan araba, çocuklara küçük yaşta emniyet kemeri hassasiyeti kazandırır. İki farklı hız ayarına sahip akülü araç, kauçuk lastikleri sayesinde sert zeminlerde daha sensiz ve yumuşak bir sürüş deneyimi yaşatır. Güç tuşuyla kolayca çalışır. Gerçekçi motor sesiyle gerçek araç kullanıyormuş havası yaratır. Ön konsoldan ayarlanan sinyaller, aracın döneceği yönü önceden gösterdiği için çocuğunuz aracı güvenle kullanabilir. İsteğe bağlı olarak açılan ön farlar ise karanlık ortamlarda aracın görünmesini sağlar. İçinde yüklü 10 farklı müzik sesi bulunan araçta MP3 çalar özelliği de mevcut. 8 ila 10 saat arasında tam olarak şarj olan araba, 1 saat boyunca kesintisiz sürüş keyfi sunar. Uzaktan kumanda fonksiyonu sayesinde siz de istediğiniz zaman aracı kontrol edebilirsiniz.

12. Müzik keyfini yaşatan Mercedes V8 Akülü Araba

Tek kişilik tasarlanan Mercedes V8 Akülü Araba, 4'lü yaylı süspansiyon sistemiyle zorlu alanlarda konforlu bir sürüş deneyimi yaşatır. 4 adet sağlam lastikleri sayesinde patinaj sorunu yaşamayan akülü araba, yüksek yol tutuş özelliğiyle çocuğunuzun keyifli vakit geçirmesini sağlar. Konforlu deri koltuğu, sürüş sırasında çocuğunuzun rahat etmesine yardımcı olur. Emniyet kemeri de onu güvende tutar. Bluetooth bağlantılı uzaktan kumanda ile aracı uzaktan kontrol etmek mümkün. Bluetooth çekim mesafesi 50 metre olan arabayı dilerseniz cep telefonuyla da kontrol edebilirsiniz. Müzik çalar özelliğiyle çocuğunuz sürüş sırasında istediği müziği dinleyebilir. LED ışıklar karanlık ortamlarda aracın görünmesini sağlar. Gerçek çalıştırma sesi ise aracı daha gerçekçi kılar. Slow start sistemi sayesinde güvenli kalkış imkanı verir ve çocuğunuzun düşmesini engeller. 30 kg taşıma kapasiteli araç, tam şarj ile 45 - 90 dakika arasında kullanım süresi sunar. Üstelik sallanır beşik modu olduğu için çocuğunuzu araç içinde rahatlıkla uyutabilirsiniz.

13. Dayanıklı yapısıyla Range Rover Akülü Araba

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

24 V akülü sisteme sahip Range Rover Akülü Araba'nın yumuşak alaşımlı lastikleri yeri sağlam şekilde tutarak aracın patinaj yapmasını önler. Ayrıca sert zeminlerdeki sürüşlerde ses seviyesini düşük tutarak gürültü kirliliğini de engeller. Deri koltukları, sürüş sırasında konforlu bir alan oluşturur. Emniyet kemeri, güvenli bir kullanım imkanı verir. Tablet ekranı bulunan akülü araç; MP3, MP4, USB ve SD girişleriyle çocuğunuzun dilediği müziği çalmasına imkan verir. Yeni sistem Bluetooth uzaktan kumandası ise diğer akülü araç kumandalarının frekansıyla karışmasını önler ve kolay kontrol imkanı tanır. Yaylı süspansiyon sistemi, engebeli alanlarda aracın rahat kullanılmasını sağlar. Açılır kapanır kapılar sayesinde çocuğunuz araca kolay biner. Açılan ön kaput ise eşyalar için alan oluşturur. Handle carry sistemi sayesinde aracın aküsü bittiğinde kolayca taşıyabilirsiniz. LED ışıklar karanlık ortamlarda arabanın fark edilmesine imkan verir. 50 kg taşıma kapasiteli akülü araç, tam şarjla zemin koşullarına bağlı olarak 45 ila 90 dakika arası sürüş deneyimi sunar.

14. Çocukların en sevdiği oyuncak Kraft 672R Mclaren P1 Akülü Araba

Çocuğunuz için şık spor araba görünümlü bir akülü araba arıyorsanız Kraft 672R Mclaren P1 Akülü Araba'ya bakmadan geçmeyin. Araç, 3 farklı hız ayarına sahip. Kademeli hız ayarı sayesinde kalkış sırasında sarsma yapmaz ve çocuğunuzun düşmesini önler. 3 ileri, 1 geri ve park vitesi bulunan akülü araç, yukarı açılan amortisörlü kapılarıyla çocuğunuzun arabaya kolay binmesini sağlar. Emniyet kemeri, sürüş sırasında çocuğunuzu güvende tutar. Ön ve arka LED'ler karanlık ortamlarda aracın fark edilmesine destek olur. Getirtilmiş fan sistemi ise sıcak havalarda çocuklara konforlu sürüş deneyimi yaşatır. 2.4G uzaktan kumanda fonksiyonu olduğu için aracı siz de kontrol edebilirsiniz. Böylece sürüşü çocuğunuz için daha güvenli hale getirebilirsiniz. Araç, USB, SD kart girişi ve MP3 bağlantı fonksiyonları sayesinde çocukların sürüş sırasında müzik dinlemesine imkan tanır. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır.