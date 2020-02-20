Çocuğunuzun parmak ucunda yürümesi ne anlama geliyor? Sağlık problemi olabilir

Yeni yürümeye başlayan bütün çocuklar parmak uçlarında yürür ancak çocuğunuz 2,5-3 yaşından sonra da ayak parmak uçlarında yürüyorsa bir doktora görünmeniz gerekebilir. Önce bacak kaslarınızın sıkı olup olmadığını, aşil tendonunda sertlik olup olmadığını veya koordinasyonda zorlama olup olmadığını görmek için çocuğunuzun ayaklarını kontrol edin. Bu, çocuğun bacak ve ayak kaslarını kontrol ederek teşhis edilebilen genetik bir durumdur. Bu durumda, kasları genellikle zayıf ve körelmiştir. Çocuğunuz düz yürüken bir anda ayak parmakları üzerinde yürümeye başlarsa kas distrofisi olabilir.

BİR OMURİLİK ANORMALLİĞİ NEDEN OLABİLİR

Omurilikte ve omurganın kendisinde hareket sınırlamasına neden olabilir. Omurga büyüdükçe, omurilik gerilir ve sinirler hasar görür. Gergin bir omurilik çocuğun ayak uçlarında yürümesine neden olabilir. Bu durum düz yürümeyi bile zorlaştırır ve ağrı yapar. Derhal bir doktor tarafından kontrol edilmelidir.

SEREBRAL PALSİ OLABİLİR

Yine ayak parmaklarının üstünde yürümenin nedeni koordinasyon mücadeleleriyle sonuçlanan serebral palsi olabilir. Bu durumda iyi durmada problemler olduğunu ve ayak parmaklarında kararsız yürüme olduğunu fark edebilirsiniz. Kasları da çok sert görünebilir.