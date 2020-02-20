Çocuğunuzun parmak ucunda yürümesi ne anlama geliyor? Sağlık problemi olabilir

Yeni yürümeye başlayan bütün çocuklar parmak uçlarında yürür ancak çocuğunuz 2,5-3 yaşından sonra da ayak parmak uçlarında yürüyorsa bir doktora görünmeniz gerekebilir. Önce bacak kaslarınızın sıkı olup olmadığını, aşil tendonunda sertlik olup olmadığını veya koordinasyonda zorlama olup olmadığını görmek için çocuğunuzun ayaklarını kontrol edin. Bu, çocuğun bacak ve ayak kaslarını kontrol ederek teşhis edilebilen genetik bir durumdur. Bu durumda, kasları genellikle zayıf ve körelmiştir. Çocuğunuz düz yürüken bir anda ayak parmakları üzerinde yürümeye başlarsa kas distrofisi olabilir.
Omurilikte ve omurganın kendisinde hareket sınırlamasına neden olabilir. Omurga büyüdükçe, omurilik gerilir ve sinirler hasar görür. Gergin bir omurilik çocuğun ayak uçlarında yürümesine neden olabilir. Bu durum düz yürümeyi bile zorlaştırır ve ağrı yapar. Derhal bir doktor tarafından kontrol edilmelidir.
Yine ayak parmaklarının üstünde yürümenin nedeni koordinasyon mücadeleleriyle sonuçlanan serebral palsi olabilir. Bu durumda iyi durmada problemler olduğunu ve ayak parmaklarında kararsız yürüme olduğunu fark edebilirsiniz. Kasları da çok sert görünebilir.
Bu problem çocuğun tamamen sağlıklı olduğunda da görülebilir. Sağlıklı çocukların % 5 ila % 12'sini etkiler. Bir nedenden dolayı normal yürümeyi reddeder ve ayak parmakları üzerinde yürümeyi tercih eder. Bu, kurtulamadıkları basit bir alışkanlığın veya sıkı baldır kaslarının sonucu olabilir.
Bu makalenin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve teşhis koymadan önce daima doktorlara danışmanız gerektiğini lütfen unutmayın!
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