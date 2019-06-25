ÇOCUĞUYLA HASTANEYE GİDEN KADINA KAPKAÇ KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de kızıyla yürüyen bir kadının içinde telefon ve hastane raporlarının da bulunduğu çantası kimliği belirsiz bir kapkaççı tarafından çalındı. Kapkaç anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. T.D.(25) isimli kadın, rahatsızlığından dolayı hastaneye gitmek için küçük kızı ile birlikte evden çıktı. Elindeki bastonla yolda güçlükle yürüyen kadın Kıbrıs Caddesi'ne geldiğinde arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetin içinde bulunan çantasını alıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran T.D., elindeki bastonla kapkaççıyı kovaladı.

T.D., durumu polise bildirdi. İçinde cep telefonu ve hastane raporları bulunan çantasının kapkaççı tarafından çalındığını belirten T.D., olayla ilgili polise ifade verdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapkaççının yakalanması için soruşturma başlattı.

Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli kızıyla kaldırımda yürüyen kadına yaklaşıyor. Kadının elindeki poşeti alan şüpheli kaçarken, kadın arkasından koşuyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kızıyla kaldırımda yürüyen kadın

-Şüphelinin yaklaşması

-Poşeti alıp, kaçması

-Kadının şüphelinin arkasından koşması

