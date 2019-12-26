HABER
  4. "Çocuk dostu kitap listesi"ne yeni ek

"Çocuk dostu kitap listesi"ne yeni ek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi" başlığıyla sürdürülen çalışmalar sonucunda listeye 35 yeni kitap eklendi - Bu kapsamda, ailelere yol gösterici olması amacıyla 0-6 yaş grubu çocuklara uygun içerikte belirlenen kitapların sayısı 402 oldu

ANKARA - MERVE YILDIZALP ÖZMEN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ailelere yol gösterici olması amacıyla 0-6 yaş grubu çocuklara uygun içerikte belirlenen 367 kitaba 35 yeni kitap eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı "100 Günlük İcraat Programı" çerçevesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi" başlığı altında çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmayla, özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan ailelerin satın alacakları kitaplara yol gösterici olunması ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan bu yaş grubu çocuklara da kitaplıklar oluşturulması amaçlandı.

Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda, 0-6 yaş grubu çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 367 çocuk kitabına, devam eden çalışmalarla 35 kitap eklendi. Bugüne kadar belirlenen 402 kitabın yer aldığı liste, devam eden incelemelerle güncellenecek.

Listeye eklenen 35 kitaptan bazıları ise şöyle:

"Pışpış Meraklı Bakış, Ormanın En Sıradan Ağacı, Muhteşem Yavru Hayvanlar, Pamuk ile Topak Arkadaşım Nerede, Biri Annemi Durdursun, Bay Tavşan'ın Bir Fikri Var, Havuç Kurdu Bi Di Ki, Kitap Tamircisi Toprak, Bahar Bir Değişim Hikayesi, Bil Bakalım Hangi Meyve."

- İlk etapta evrensel ahlak kuralları açısından inceleniyor

Başlatılan çalışmayla üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda oluşturulan kriterler çerçevesinde, 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak kitaplar titizlikle inceleniyor.

Çalışma grubu kitapları, ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler açısından inceleniyor, ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görselleri kullanıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

Kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığına ilişkin de değerlendirme yapılıyor. Kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi ise ön eleme kriterleri arasında bulunuyor.

Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı da değerlendirme kriterleri arasına alınıyor.

- Önerilen kitaplar uzmanlar tarafından değerlendiriliyor

Değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların farklı doku ve zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olması, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de dikkat ediliyor.

Kitaplar, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkısı açısından yapılan değerlendirmelere ek olarak dil bilgisi kuralları açısından da inceleniyor.

Çalışmalar sonucu oluşturulan listenin, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkı sağlaması ve ailelere yol göstermesi bekleniyor.

Bakanlığın internet sitesinden, 0-2 yaş ve 3-6 yaş olarak 2 ayrı başlık altında hazırlanan listeye ulaşılabiliyor.

Öte yandan, 0-6 yaş grubu çocuklara uygun olan kitap isimlerinin "cocukkitabi@ailevecalisma.gov.tr mail" adresine iletilmesi halinde ise önerilen kitaplar uzmanlar tarafından değerlendiriliyor, uygun görülenler listeye eklenebiliyor.

Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındıZonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Kuraklık görüntüsünü andırıyordu...Bugün itibariyle su tutulmaya başlandıKuraklık görüntüsünü andırıyordu...Bugün itibariyle su tutulmaya başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuk dostu eserler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

Yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi İstanbul'da dev operasyon!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Adana'da 3 ilçede eğitime ara verildi

3 İlçede okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.