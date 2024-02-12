'Çocuk gelin' skandalı bakanlığı hemen harekete geçirdi! İğrenç iddia sosyal medyada hızla yayıldı, ihbar kabul edildi

Skandal bir çocuk gelin iddiası daha gündeme yerleşti. Sosyal medyada yapılan paylaşım infial yarattı. Bu sırada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

ZORLA EVLENDİRİLECEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan o paylaşımda 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili ortaya atılan iddia kan dondurdu. Paylaşımda çocuğun zorla evlendirileceği belirtildi.

BAKANLIK HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Tepki çeken paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada süreçle ilgili şu detaylar verildi:

"Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

PAYLAŞIM İHBAR KABUL EDİLDİ

İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ve emniyet birimlerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

DEVLET KORUMASINA ALINACAK

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak olup hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."