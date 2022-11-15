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Çocuk gürültüsünden çıkan kavgada komşu katili oldu: Vicdanım rahat

15.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bu yılın Ocak ayında meydana gelen 'çocuk gürültüsü' nedeniyle işlenen cinayet olayında komşusu Adem Ateş’i öldüren tutuklu K.Y. vicdanının rahat olduğunu söyleyerek, ''Ben Adem’e ateş etmedim, silah bir anda patladı. Eğer bilerek ateş etmeseydim şoka girmezdim. Tetiğe Adem bastı'' ifadelerini kullandı. Davada tanık olarak dinlenen komşuları, ise, “K.Y. bana ‘Artık bıktım. Bir daha bir şey olursa sıkacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Çocuk gürültüsünden çıkan kavgada komşu katili oldu: Vicdanım rahat

İzmir’in Buca ilçesinde 4 Ocak 2022 günü meydana gelen olayda, aynı binada oturan Adem Ateş (38) ile komşusu emekli uzman çavuş K.Y. (51), ‘çocuk gürültüsü’ nedeniyle tartıştı. Taraflar, karakola gidip birbirinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. İddiaya göre Ateş, K.Y.'yi dışarıya çağırdı. Çıkan kavgada Ateş, K.Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla vurularak yaralandı. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Adem Ateş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından evinde yakalanan K.Y. ile ‘azmettirici’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası K.Y. (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan K.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olaya ilişkin yargılamaya bugün İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

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*Adem Ateş

Duruşmaya tutuklu sanık K.Y., Adem Ateş’in eşi Senem Ateş ve taraf avukatları katıldı. Celsede sanık ve müştekiyle aynı binada oturan E.P. tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan E.P., “Evde otururken bağrışmaları duydum. Birkaç kadın, K.Y. ile tartışıyordu. Olay yatışmayınca hep beraber karakola gittik. Dönüşte ben Kemal’in arabasına bindim. Bana ‘Artık bıktım. Bir daha bir şey olursa sıkacağım’ dedi. Ben de kendisine yanlış bir şey yapmaması gerektiğini söyledim. Eve girdikten kısa bir süre sonra yine bağrışma sesleri başladı. Hemen sonrasında silah sesini duydum. Dışarı çıktığımda K.Y.’nin elinde silah vardı. Ona silahı bırakmasını söyledim. Rahmetliye müdahale ettik ama kurtaramadık” dedi. Baba K.Y.’ın de olay yerinde olduğunu söyleyen E.P., “İlk kavgada kadınlara hakaretler ediyordu. K.Y.’ye ‘Kafanı bozarlarsa gereğini yap’ dedi” ifadelerini kullandı.

''VİCDANIM RAHAT''

Tanığın ardından söz verilen tutuklu sanık K.Y. ise vicdanının rahat olduğunu söyleyerek, “Ben Adem’e ateş etmedim, silah bir anda patladı. Eğer bilerek ateş etmeseydim şoka girmezdim. Tetiğe Adem bastı. Vicdanım rahat. Olay anında elim tetikte değildi. 10 aydır cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Tutuklu sanık K.Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, olay anına ilişkin yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.

(İHA)

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