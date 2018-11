'Çocuk hastalar için organ nakli çok yetersiz'

KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Nefroloji Derneği verilerine göre çocuklara yapılan böbrek nakilleri, her yıl gerçekleşen yaklaşık 3 bin 200 böbrek naklinin yalnızca yüzde 6 ila 7’sini oluşturuyor. Bu oranın yüzde 15’e çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, çocuk hastalar için organ nakli oranlarının çok yetersiz olduğunu söyledi.

"Özellikle dünyada ve ülkemizde salgın halini almış olan 'Kronik Böbrek Hastalığı' (KBH) teşhisi almış hastalar en çok böbrek nakline ihtiyaç duyan grubu oluşturuyor. Erken saptandığında önlenebilen veya ilerlemesi geciktirilebilen KBH, hem kendisi hem de sebep olduğu diğer sorunlar nedeniyle tedavisi uzun, zor ve maliyeti yüksek bir hastalık. Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan bir çalışmaya göre, düşük farkındalık nedeniyle genellikle 'Son Dönem Böbrek Yetmezliği' evresine ilerleyen bu hastalık hakkında Türkiye’deki farkındalık düzeyi yalnızca yüzde 2" dedi.

'RİSK FAKTÖRÜLERİ İSE AŞIRI KİLO, ŞİŞMANLIK, HİPERTANSİYON VE KOLESTEROL

Çocuk Nefroloji Derneği’nin araştırma sonuçlarının Türkiye’de her 100 çocuktan 3’ünün Kronik Böbrek Hastası olduğunu gösterdiğini belirten Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, KBH’da en önemli risk unsurlarının yüzde 18,2 ile aşırı kilolu olma ve şişmanlık, yüzde 6,1 ile hipertansiyon ve yüzde 5,8 ile kolesterol yüksekliği olduğunun altını çizdi.

