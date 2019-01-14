Çocuk istismarcısına evlilik affı Meclis'e geliyor

Çocuklara cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde, cezanın ertelenmesini ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını öngören düzenleme yeniden gündemde. 10 BİN KİŞİ TAHLİYE



Birgün'den Burcu Cansu'nun habeine göre, AK Parti’nin verilen cezalarla mağduriyet yaşandığı bahanesiyle raftan indirdiği “erken yaşta evliliklerden kaynaklanan cezaları affedecek” düzenleme ile cezaevinde bulunan 10 bin kişi tahliye edilecek. Diğer partilerin desteğinin de alınması halinde hazırlanacak teklifin yerel seçimler dolayısıyla Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. TARTIŞMA YARATMIŞTI Tartışmalı yasa teklifine göre af kapsamına girmesi için, taraflardan birinin reşit olmaması ve evliliklerinin resmi olarak devam etmesi şartı aranacak. Cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evlilikler bu düzenlemenin dışında tutulacağı belirtilirken, mağdur durumda olan çocuk yaşta evliliklerin yine tehdit yoluyla susturulmasının önüne nasıl geçileceği belirsiz. TEKLİF 3 YIL ÖNCE GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Bir süredir kampanya yürütülen düzenleme AK Parti tarafından Kasım 2016’da Meclis’e getirilmiş, ancak tepkiler üzerine geri çekilmişti. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Düğün yapılmış, dernek yapılmış, gelmişler, hediyeleri takmışlar, resmen evlenmişler” diyerek önergeyi savunmuştu. 'KABUL EDİLEMEZ'



Yeniden gündeme getirilen düzenleme tepki çekti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve Çocuk Hakları Savunucusu, kapatılan Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Ezgi Koman, bu düzenlemenin çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağını belirtti. 'İSTİSMARIN İSTİSNASI OLMAZ' CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “İstismarın ‘bir defası’, ‘bilmiyordumu’, ‘rızası’, ‘sevgisi’ olmaz. Yasa eliyle istismarı bir defalığına affetmek 13 yaşında tecavüze uğrayan, nikahsız yaşamaya zorlanan, daha sonra kayınpederi tarafından, başka erkekle konuşuyor diye öldürülen minik Hilal’leri, evlendirildiğinde 12, çocuk doğurduğunda 13, öldürüldüğünde 14 yaşında olan Kader’leri çoğaltır” diye konuştu.

İstismara uğradığı için ya da istemediği halde evlendirilen ve oyuncak bebekle oynayacak çağdayken anne olmaya zorlanan çocuklara vurgu yapan İlgezdi, şunları söyledi: “Türkiye’nin yakın geçmişi berdel’i kabul etmediği, başlık parasına evlendirilmeye direndiği için intihara süsü verilerek, ölüme sürüklenen çocukların acı hikayeleri ile dolu. Oysa bizlerin görevi, öncelikle yasalarımızda var olan çocuk tanımları arasındaki farkı kaldırmaktır. Yasal evlilik yaşını 18’e çekmektir ve ne olursa olsun 18 yaşından küçük çocukların evlendirilmesinin önüne geçecek yasal adımların atılmasını sağlamak olmalıdır.” 'ÇOCUK TACİZLERİ ARTAR' Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Bu düzenleme bütün kadınların daha erken yaşta mağdur edilmesine, çocuk tacizlerinin artmasına sebep olur” uyarısı yaptı. Tecavüz yoluyla erken yaşta evlendirilen çocukların eşlerinin kamu davalarından vazgeçilmesi ile ilgili düzenlemeye daha önce tepki gösterildiğini anımsatarak şöyle konuştu: “Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’ne imza atmış bir ülkenin bunu Meclis’e tekrar getirmesi akılsızlık olur. Seçim öncesi bu düzenlemenin gündeme gelmesi pire için yorgan yakmak olur. ‘Mağdur’ sayısı mücadeleci kadından çok daha az. Oybirliği bizleri ilgilendirmez. Bu ülkeye zarar verecek bu adımı atanlar karşısında kadın derneklerini bulur. Bu ülke cemaatlerin dini kullanarak çocukların hayatına müdahale etme olayını kabul edecek kadınlardan oluşmuyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele de kazandırır.”